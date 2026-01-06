NVIDIA rilascia i driver GeForce Game Ready 591.74 con supporto a DLSS 4.5

Con l'arrivo dei driver GeForce Game Ready 591.74, NVIDIA introduce ufficialmente il supporto alla nuova versione DLSS 4.5 Super Resolution su tutte le GPU GeForce RTX . L'aggiornamento è già disponibile al download e punta a migliorare la qualità visiva nei titoli più recenti, oltre a risolvere diversi problemi segnalati dagli utenti nelle versioni precedenti.

DLSS 4.5: qualità dell’immagine al centro

DLSS 4.5 rappresenta un'evoluzione diretta della tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale. La novità principale riguarda l'adozione di una seconda generazione di modelli Transformer, pensati per garantire maggiore stabilità temporale, contorni più puliti e una riduzione più efficace di artefatti come ghosting e shimmering. Secondo NVIDIA, il nuovo algoritmo è già compatibile con oltre 400 giochi, rendendo l'aggiornamento particolarmente rilevante per chi utilizza GPU RTX di qualsiasi generazione.

Oltre alla qualità dell'immagine, la casa verde guarda anche al futuro delle prestazioni. All'interno dell'ecosistema DLSS 4.5 sono infatti previste ulteriori evoluzioni, come il Multi Frame Generation 6X e la modalità Dynamic MFG, che verranno abilitate con driver successivi attesi nel corso della primavera 2026.