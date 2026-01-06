NVIDIA rilascia i driver GeForce Game Ready 591.74 con supporto a DLSS 4.5

Con l'arrivo dei driver GeForce Game Ready 591.74, NVIDIA introduce ufficialmente il supporto alla nuova versione DLSS 4.5 Super Resolution su tutte le GPU GeForce RTX. L'aggiornamento è già disponibile al download e punta a migliorare la qualità visiva nei titoli più recenti, oltre a risolvere diversi problemi segnalati dagli utenti nelle versioni precedenti.
DLSS 4.5: qualità dell’immagine al centro
DLSS 4.5 rappresenta un'evoluzione diretta della tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale. La novità principale riguarda l'adozione di una seconda generazione di modelli Transformer, pensati per garantire maggiore stabilità temporale, contorni più puliti e una riduzione più efficace di artefatti come ghosting e shimmering. Secondo NVIDIA, il nuovo algoritmo è già compatibile con oltre 400 giochi, rendendo l'aggiornamento particolarmente rilevante per chi utilizza GPU RTX di qualsiasi generazione.
Oltre alla qualità dell'immagine, la casa verde guarda anche al futuro delle prestazioni. All'interno dell'ecosistema DLSS 4.5 sono infatti previste ulteriori evoluzioni, come il Multi Frame Generation 6X e la modalità Dynamic MFG, che verranno abilitate con driver successivi attesi nel corso della primavera 2026.
Correzioni e stabilità nei giochi
Come da tradizione per i driver Game Ready, il pacchetto 591.74 non introduce solo nuove funzioni, ma interviene anche sulla stabilità generale. Tra le correzioni più rilevanti figura la risoluzione di problemi di crash e instabilità riscontrati in Arena Breakout: Infinite, oltre a una serie di bug che potevano compromettere l'esperienza visiva su alcuni monitor.
Sono stati sistemati, ad esempio, errori legati alla regolazione della luminosità, all'applicazione della Digital Vibrance e alla gestione delle sfumature colore in modalità SDR. NVIDIA segnala inoltre la correzione di un fastidioso bug che causava schermate nere su TV OLED LG quando si utilizzava RTX HDR con giochi basati su Vulkan. In basso tutte le correzioni:
- Arena Breakout: Infinite: risolti problemi di stabilità del gioco [5748974]
- Varie configurazioni display: risolti problemi con la regolazione della luminosità [5739739]
- Digital Vibrance: corretta l'applicazione dei colori [5718365]
- Modalità colore SDR: ridotto/risolto il leggero banding visibile nei gradienti [5720512]
- NVIDIA Control Panel: risolto il problema che impediva di deselezionare "Show Notification Tray Icon" [5622213]
- RTX HDR (Vulkan) su TV LG OLED: risolto il problema dello schermo nero [5763163]