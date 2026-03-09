OPPO Find N6 arriva in Europa: ecco la data di uscita del pieghevole con piega (quasi) invisibile

La presentazione ufficiale è prevista per il 17 marzo 2026 presso il campus Binhai Bay dell'azienda in Cina. Il nuovo modello promette un importante passo avanti nella progettazione di cerniere e display flessibili, con l'obiettivo di rendere l'esperienza visiva più uniforme rispetto alle generazioni precedenti.

Arriva anche in Europa uno dei nuovi modelli di foldable che punta a migliorare uno degli aspetti più discussi di questa categoria: la piega visibile al centro dello schermo. OPPO ha infatti annunciato il prossimo lancio globale del suo ultimo dispositivo pieghevole, OPPO Find N6 .

Oppo Find N6

Secondo le informazioni diffuse dall'azienda, il Find N6 introduce una soluzione chiamata Zero-Feel Crease. Si tratta di una tecnologia che mira a rendere la piega dello schermo difficilmente percepibile nella maggior parte delle condizioni di utilizzo e da diverse angolazioni di visione. La piega non scompare fisicamente, ma dovrebbe risultare meno evidente sia alla vista sia al tatto durante l'uso quotidiano.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il tema della piega è presente fin dalle prime generazioni di smartphone pieghevoli e rappresenta uno degli elementi più osservati dagli utenti. OPPO aveva già affrontato il problema con il primo modello della serie Find N nel 2021, che introduceva la cerniera Flexion Hinge con struttura a goccia. Quella soluzione permetteva di ridurre la profondità della piega rispetto ad altri dispositivi pieghevoli dell'epoca.

Con Find N6 l'azienda sostiene di aver compiuto un ulteriore passo avanti, intervenendo sia sulla struttura della cerniera sia sui materiali utilizzati per il pannello flessibile. L'obiettivo è mantenere una superficie più uniforme nel tempo, evitando che la piega diventi più evidente con l'uso prolungato.

Il nuovo smartphone mantiene inoltre un design molto sottile per la categoria dei pieghevoli a libro. OPPO afferma che il dispositivo punta a offrire dimensioni e ergonomia simili a quelle degli smartphone tradizionali quando è chiuso, con un peso e una distribuzione delle masse pensati per un utilizzo prolungato senza affaticamento.

Sul retro trova spazio il modulo fotografico con design circolare Cosmos Ring. All'interno è integrato un nuovo sensore da 200 megapixel sviluppato in collaborazione con Hasselblad. L'obiettivo è offrire prestazioni fotografiche di fascia alta senza aumentare eccessivamente lo spessore del comparto fotocamere.

Il dispositivo sarà disponibile in due varianti di colore. La versione Stellar Titanium propone una finitura metallica scura, mentre la variante Blossom Orange utilizza una cerniera in lega di titanio con una finitura dorata ottenuta tramite un processo di doratura che utilizza una piccola quantità di oro reale.

Tra le funzioni dedicate alla produttività è previsto anche il supporto alla OPPO AI Pen. Lo stilo consente di sfruttare lo schermo interno di grandi dimensioni per scrittura, annotazioni e altre attività, integrando funzioni basate su strumenti di intelligenza artificiale sviluppati dall'azienda.