Pieghevoli senza piega in arrivo? BOE presenta il pannello OLED Glaze Fold che rivoluziona i foldable

Secondo i dati diffusi, la visibilità della piega risulta ridotta di oltre il 40 percento e l'area di curvatura offre una sensazione tattile più uniforme, avvicinandosi alla superficie di un normale smartphone piatto. Il risultato è un pannello che dovrebbe apparire più omogeneo anche sotto illuminazione intensa o da angolazioni laterali.

La presenza di BOE al MWC di Barcellona ha portato sotto i riflettori un prototipo che punta a risolvere uno dei problemi più evidenti dei pieghevoli: la piega al centro dello schermo. L'azienda ha mostrato la sua tecnologia "Mirror-sense 0-Crease", un'evoluzione dei pannelli OLED flessibili basata su una struttura a piani neutri multipli e un design che integra in modo diretto pannello e cerniera.

La tecnologia BOE Glaze Fold

Il principio di funzionamento della tecnologia BOE Glaze Fold si basa su un modello a piani neutri graduali. Nei pannelli tradizionali, le sollecitazioni si concentrano intorno a un unico punto di flessione, provocando deformazioni che diventano visibili nel tempo. La soluzione di BOE prevede invece un gradiente di elasticità dal centro verso la cerniera, distribuendo le forze tra trazione e compressione. Questa scelta limiterebbe la deformazione accumulata durante le piegature ripetute, contrastando la formazione della piega. Il progetto include anche un lavoro congiunto tra cerniera e modulo del display per ottenere una ripartizione più costante delle tensioni lungo tutta la curva.

Immagine comparativa tra gli OLED tradizionale e quella che dovrebbe essere la nuova tecnologia (fonte: BOE)

La piega è diventata uno dei temi centrali nella competizione fra produttori di pannelli. Anche Samsung Display ha mostrato un concept senza piega all'inizio dell'anno, segnale di quanto il settore stia cercando di superare definitivamente questa caratteristica poco apprezzata dai consumatori. L'avanzamento tecnologico non riguarda più soltanto la robustezza della cerniera, ma include strutture multilivello e stack di materiali sempre più sottili che devono garantire resistenza e uniformità visiva.

Secondo analisti ed espositori presenti in fiera, la tecnologia "Mirror-sense 0-Crease" di BOE ha buone probabilità di essere implementata nei prossimi pieghevoli cinesi. Le serie Honor Magic V7 e V8, il successore dello X Fold di vivo e i futuri modelli delle linee pieghevoli di OPPO e Huawei vengono indicati come candidati verosimili. L'interesse è legato al fatto che i produttori stanno concentrando gli sforzi su tre aspetti considerati decisivi per il mercato: spessore, peso e riduzione della piega.

Secondo alcune ricerche di mercato, se la piega verrà realmente attenuata in modo significativo i pieghevoli potrebbero superare la nicchia premium e competere nella fascia media. Voi che cosa ne pensate? La piega è il motivo per cui non acquistate un foldable oppure ci sono altre ragioni? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.