Samsung mostra al CES 2026 il primo pannello pieghevole senza piega visibile

Non è una novità che Samsung abbia intenzione di realizzare uno smartphone pieghevole con un display privo di pieghe visibili. Questa novità potrebbe essere introdotta con il Galaxy Z Fold 8 e arrivare anche sull'iPhone Fold pieghevole, atteso al debutto a settembre. Ebbene, durante il CES 2026 Samsung ha mostrato il suo primo pannello OLED pieghevole a un numero ristretto di giornalisti. Dalle prime immagini il risultato sembra decisamente interessante.
Un pieghevole senza piega visibile
La piega centrale dello schermo è sempre stata uno dei principali limiti degli smartphone pieghevoli. Inevitabilmente si trattava di un elemento ben visibile e non particolarmente apprezzato, ma le cose potrebbero presto cambiare. Stando alle immagini condivise da IceUniverse su X, noto leaker, e da Max Jambor, Samsung ha mostrato quello che dovrebbe essere il display adottato dal Galaxy Z Fold 8 (e che dovrebbe essere introdotto anche con il Wide Fold).
Le versioni mostrate sono due: la prima è quella che interessa maggiormente.
Come potete vedere, la piega centrale è quasi completamente invisibile. Accanto è invece presente un modello diverso che consente di vedere le differenze.
Dai commenti emerge un certo scetticismo: molti utenti sostengono che, piegando più volte lo smartphone, la linea centrale diventerà inevitabilmente visibile. Altri, invece, sono molto entusiasti e attendono con curiosità i risultati effettivi.
I materiali usati
Samsung aveva già iniziato a ridurre la visibilità della piega con il Galaxy Z Fold 7. Stavolta, dovrebbero contribuire nuovi materiali in grado di rendere ancora più efficace la riduzione di questa piega: si parla infatti di piastre metalliche microforate, realizzate con un laser.
Dall'altro canto, Apple sta lavorando al suo pieghevole sfruttando il display interno fornito da Samsung e una cerniera in metallo liquido ad alta resistenza, quest'ultimo ideale per sopportare migliaia di aperture e chiusure. Insomma, si tratterebbe sicuramente di un ottimo passo avanti per il mondo dei pieghevoli. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.