Samsung mostra al CES 2026 il primo pannello pieghevole senza piega visibile

Samsung ha mostrato al CES 2026 il suo primo display pieghevole senza piega visibile, destinato ai futuri Galaxy Z Fold 8 e Wide Fold.

Non è una novità che Samsung abbia intenzione di realizzare uno smartphone pieghevole con un display privo di pieghe visibili. Questa novità potrebbe essere introdotta con il Galaxy Z Fold 8 e arrivare anche sull'iPhone Fold pieghevole, atteso al debutto a settembre. Ebbene, durante il CES 2026 Samsung ha mostrato il suo primo pannello OLED pieghevole a un numero ristretto di giornalisti. Dalle prime immagini il risultato sembra decisamente interessante.

Un pieghevole senza piega visibile La piega centrale dello schermo è sempre stata uno dei principali limiti degli smartphone pieghevoli. Inevitabilmente si trattava di un elemento ben visibile e non particolarmente apprezzato, ma le cose potrebbero presto cambiare. Stando alle immagini condivise da IceUniverse su X, noto leaker, e da Max Jambor, Samsung ha mostrato quello che dovrebbe essere il display adottato dal Galaxy Z Fold 8 (e che dovrebbe essere introdotto anche con il Wide Fold). Le versioni mostrate sono due: la prima è quella che interessa maggiormente. Il display senza piega visibile Come potete vedere, la piega centrale è quasi completamente invisibile. Accanto è invece presente un modello diverso che consente di vedere le differenze. Le differenze rispetto al Fold 7 Dai commenti emerge un certo scetticismo: molti utenti sostengono che, piegando più volte lo smartphone, la linea centrale diventerà inevitabilmente visibile. Altri, invece, sono molto entusiasti e attendono con curiosità i risultati effettivi. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post