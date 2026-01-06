Acer Nitro Blaze 11: ecco perché il maxi handheld presentato al CES non è mai arrivato sul mercato

Un anno fa sembrava l'idea più folle del gaming portatile, oggi è il simbolo di quanto l'hardware dipenda da fattori che non hanno nulla a che fare con le specifiche tecniche.

Quando Acer salì sul palco del CES 2025 mostrando il Nitro Blaze 11, il messaggio era chiaro: se tutti stanno rendendo gli handheld più piccoli, leggeri e simili a una console, qualcuno deve provare la strada opposta. Un display da 11 pollici, dimensioni fuori scala, un dispositivo che sembrava più un esperimento concettuale che un prodotto pronto per il grande pubblico. Per qualche giorno se ne parlò come di una provocazione riuscita. Poi, lentamente, il progetto è evaporato.

Un’assenza che dice molto più di un annuncio mancato Il dettaglio interessante non è tanto che il Nitro Blaze 11 non sia mai arrivato nei negozi, nel settore tech succede continuamente. Quello che colpisce è il silenzio assoluto che è seguito all'annuncio: nessun rinvio ufficiale, nessuna roadmap aggiornata, nessuna "versione 2.0" promessa per il futuro. Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11 annunciati al CES: ecco i nuovi handheld di Acer Solo al CES 2026 è emersa una spiegazione. La dichiarazione è di Lisa Emard di Acer America, che ha spiegato come le nuove politiche tariffarie statunitensi e la necessità di ripensare la produzione fuori dalla Cina hanno costretto l'azienda a fare una scelta brutale, concentrare risorse sui PC tradizionali, tagliando tutto ciò che non era essenziale.