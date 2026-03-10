Apple rinnova la gamma: 15 prodotti vengono rimossi dal catalogo dopo il lancio dei nuovi dispositivi

La decisione rientra nella strategia tipica di Apple: semplificare l'offerta e indirizzare gli utenti verso le versioni più recenti . Eliminare i modelli più vecchi aiuta infatti a rendere il catalogo più chiaro per i consumatori e a favorire l'adozione delle tecnologie più aggiornate.

Apple ha introdotto numerosi nuovi dispositivi, tra cui iPhone, iPad e Mac aggiornati , e come spesso accade con l'arrivo di una nuova generazione di prodotti, diversi modelli precedenti sono stati ufficialmente rimossi dal catalogo. Solo nell'ultima settimana sono stati presentati circa dieci nuovi dispositivi , portando l'azienda a eliminare ben quindici prodotti dalla propria lineup ufficiale.

Dal catalogo Apple escono prodotti di ogni categoria

Ciò che colpisce, però, è l'ampio intervallo temporale dei prodotti coinvolti. Alcuni modelli dismessi erano stati lanciati appena sei mesi fa, mentre altri risalgono addirittura al 2019. Tra i cambiamenti più prevedibili troviamo la sostituzione dell'iPhone 16e con il nuovo iPhone 17e, mentre gli iPad Air con chip M3 sono stati rimpiazzati dalle versioni aggiornate con chip M4.

Anche i MacBook Air con processore M4 lasciano spazio alla nuova generazione dotata di chip M5. In molti casi si tratta quindi di semplici aggiornamenti tecnologici. Una situazione più particolare riguarda invece il MacBook Pro con chip M5 e archiviazione da 512GB. Questo modello rappresentava la versione base lanciata nell'ottobre dello scorso anno, ma è stato eliminato dal catalogo in meno di sei mesi. Altri cambiamenti interessano anche il settore dei monitor professionali.