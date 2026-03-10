0

Il case MicroATX ASUS Prime AP201 è su Amazon al minimo storico per le Offerte di Primavera

Tra le offerte di Amazon troviamo il case ASUS Prime AP201 al prezzo minimo storico, permettendoti di risparmiare fino al 25%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/03/2026
Case ASUS Prime AP201

Se vuoi acquistare un nuovo case che non sia troppo ingombrante e che non costi troppo, il MicroATX ASUS Prime AP201 è su Amazon a soli 74,99 € invece di 99,90 €, permettendoti di risparmiare quasi 25 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un case compatto e funzionale

In questo caso ti proponiamo il case nella sua colorazione bianca. I pannelli in mesh presentano oltre 57.000 fori da 1,5 mm in grado di aumentare il flusso d'aria e offrire anche una vista dei componenti presenti all'interno, in modo da abbellire ulteriormente la tua postazione. Inoltre, grazie al supporto per radiatori da 280 e 360 mm e un massimo di ulteriori sei ventole, il sistema di dissipazione è altamente efficace anche ad alte prestazioni.

Il case
Il case

Il case ha una capienza di soli 33 litri e supporta alimentatori ATX con dimensione fino a 180 mm, schede grafiche lunghe fino a 338 mm, nonché un raffreddamento a liquido personalizzato e vari dispositivi di archiviazione.

