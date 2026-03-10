Life Is Strange Collection è disponibile su Amazon al minimo storico: 5 capitoli in una sola edizione

Su Amazon, oggi, in occasione delle promozioni per la Festa delle Offerte di Primavera è disponibile uno sconto attivo del 29% su Life Is Strange Collection che cala di prezzo fino a 49,99€, suo minimo storico . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: La confezione include un disco con Life is Strange: True Colors e Life is Strange: Double Exposure, oltre a un codice riscattabile che permette di accedere a Life is Strange Remastered, Life is Strange: Before the Storm Remastered, Life is Strange 2 e tutti i DLC collegati .

Ulteriori dettagli su questa edizione

Life is Strange è una serie di avventure narrative single-player che unisce storie toccanti e autentiche a elementi sovrannaturali, conquistando critica e pubblico. Dal debutto, il franchise ha ottenuto più di 100 premi, tra cui The Peabody Awards, BAFTA e GLAAD, diventando un punto di riferimento per il genere narrativo interattivo.

Nel corso di cinque avventure cinematografiche, i giocatori potranno esplorare diverse storie e personaggi: riavvolgere il tempo nei panni di Max Caulfield e svelare i misteri di Arcadia Bay insieme a Chloe Price; intraprendere un viaggio on the road con Sean Diaz e suo fratello Daniel, dotato di poteri telecinetici; cercare una nuova casa con Alex Chen, un'empatica con abilità psichiche; e infine tornare con Max per risolvere un omicidio attraverso due linee temporali.