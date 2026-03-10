0

Il televisore Haier QLED 4K UHD da 65" è su Amazon al minimo storico

Per la Festa delle Offerte di Primavera, il televisore Haier QLED 4K UHD da 65" è su Amazon a prezzo scontato. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/03/2026
Haier QLED 4K UHD da 65'

Se cerchi un buon televisore e hai un budget medio, l'Haier QLED 4K UHD da 65" è su Amazon a 499 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 619 €, permettendoti di risparmiare circa 120 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche del televisore

Questo televisore QLED combina la tecnologia Quantum Dot, l'HDR10 e l'audio Dolby per offrire immagini vivide e un suono coinvolgente. Con Google TV avrai accesso personalizzato a una serie di contenuti come film, programmi, TV in diretta e molto altro, organizzando tutto in un unico posto. Per quanto concerne il gaming, il refresh rate di 120 Hz ottimizza la distribuzione dei fotogrammi e migliora reattività e nitidezza del movimento, per un'esperienza fluida.

Haier QLED 4K UHD da 65"

Inoltre, Game Mode garantisce prestazioni ultra fluide, offrendo immagini nitide anche nelle scene più veloci. Se hai esigenze particolarmente specifiche potresti dover optare per prodotti di fascia ancor più alta, ma nel complesso questo televisore è molto valido.

