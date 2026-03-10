0

La smart TV Philips 4K, da 55" e con Alexa e Google Assistant integrati è in offerta su Amazon: acquistala al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico la smart TV Philips 4K da 55".

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/03/2026
Smart TV Philips

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante in occasione della Festa delle Offerte di Primavera: ad essere in sconto del 26% è la smart TV da 55" targata Philips che viene venduta a 279€, suo minimo storico sulla piattaforma. Acquista la TV direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La smart TV Philips porta l'intrattenimento a un livello superiore grazie alle sue luci LED reattive integrate sul retro dello schermo. Questa tecnologia Ambilight avvolge la TV in un alone di luce colorata, ampliando visivamente lo schermo e immergendo lo spettatore.

Ulteriori dettagli sulla TV

L'ottima resa dell'immagine è dovuta grazie al motore Philips Pixel Precise Ultra HD, che ottimizza la qualità dei contenuti per offrire immagini ultra-nitide, colori vividi e movimenti fluidi. La TV supporta HDR10 e HLG, permettendo di godere di toni più brillanti, contrasti profondi e dettagli incredibili.

Tv Philips

Ogni scena risulta più intensa, dalle ombre più scure alle luci più luminose, con una chiarezza sorprendente. L'audio è altrettanto immersivo grazie a Dolby Atmos. La piattaforma smart TITAN OS rende semplice trovare e godere dei contenuti che ami. La smart TV Philips combina così immagini di qualità, audio avvolgente e una navigazione intuitiva.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
