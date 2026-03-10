Metaphor: ReFantazio per PS5 è a un ottimo prezzo per la Festa delle Offerte di Amazon

Le Offerte di Primavera di Amazon sono iniziate e noi siamo in prina linea, pronti a segnalarvi le promozioni più interessanti del momento. Per quanto riguarda i videogiochi, la versione PS5 di Metaphor: ReFantazio è in saldo al prezzo più basso dell'ultimo mese. Se siete interesssati potrete raggiungere la pagina del gioco a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sotto. Nel momento in cui scriviamo il JRPG di Atlus è prezzato 38,20 euro, poco più della metà rispetto al prezzo standard di 69,99 euro. Il gioco è venduto e spedito da Amazon, con consegna in tempi brevi per gli iscritti a Prime e reso possibile entro 14 giorni dalla consegna.
Cos'è Metaphor: ReFantazio?
Metaphor: ReFantazio è un JRPG fantasy ambientato nell'immaginario regno di Euchronia, caduto nel caos dopo l'assassinio del re e l'attivazione della magia reale, un incantesimo che elegge il nuovo sovrano in base alla volontà di ogni cittadino. Questa scelta provoca un'accesa competizione nota come il Torneo del Trono, in cui chiunque - ricco o povero, nobile o reietto - può ambire al potere. Il protagonista si ritrova coinvolto suo malgrado nella competizione, mentre tenta di spezzare la maledizione che ha colpito il principe di Euchronia, il legittimo erede creduto morto da tempo. Il suo viaggio lo porterà attraverso le terre del regno, dove stringerà alleanze con personaggi chiave e scoprirà i segreti della magia reale.
Il sistema di combattimento combina turni classici, tipici delle produzioni Atlus, con un job system che permette di assegnare diverse classi ai membri del party. Come nella serie Persona, il gioco permette di rafforzare i legami con i comprimari, sbloccando nuove storie e abilità. Infine, la progressione è scandita da scadenze obbligatorie, che richiedono un'attenta pianificazione per completare gli obiettivi e scegliere con cura le attività da svolgere.