Metaphor: ReFantazio per PS5 è a un ottimo prezzo per la Festa delle Offerte di Amazon

Le Offerte di Primavera di Amazon sono iniziate e noi siamo in prina linea, pronti a segnalarvi le promozioni più interessanti del momento. Per quanto riguarda i videogiochi, la versione PS5 di Metaphor: ReFantazio è in saldo al prezzo più basso dell'ultimo mese. Se siete interesssati potrete raggiungere la pagina del gioco a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sotto. Nel momento in cui scriviamo il JRPG di Atlus è prezzato 38,20 euro, poco più della metà rispetto al prezzo standard di 69,99 euro. Il gioco è venduto e spedito da Amazon, con consegna in tempi brevi per gli iscritti a Prime e reso possibile entro 14 giorni dalla consegna.