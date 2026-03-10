Il televisore Samsung OLED 4K da 83" è in super sconto su Amazon: risparmia 1.600 €

Se cerchi un buon televisore, il Samsung OLED 4K S94F 2025 è su Amazon a 2.499 € invece di 4.099 €, permettendoti di risparmiare fino a 1.600 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un televisore di fascia alta

Questo televisore OLED HDR offre una luminosità potenziata e contrasti più profondi. Insieme ad AI Motion Enhancer Pro, il movimento di oggetti e testi è ancora più nitido. Per quanto concerne il gaming, invece, potrai godere di gameplay fluidi e altamente immersivi grazie a Motion Xcelerator 144 Hz. A contribuire è l'audio surround 3D sincronizzato, mentre il processore NQ4 AI Gen3 con risoluzione 4K AI Upscaling Pro offre sfumature vivide e realistiche.

Caratteristiche del Samsung OLED 4K S94F 2025

Sono presenti molte altre funzioni che ottimizzano ulteriormente immagini e suoni, mentre Smart Hub riunisce film, giochi e programmi in un unico posto. Ovviamente si tratta di un prodotto molto costoso, quindi non adatto a chi ha esigenze specifiche in termini di budget.