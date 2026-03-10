L'edizione rimasterizzata di Fallout 3 è spuntata dal listino di un rivenditore di giocattoli

Il rivenditore di giocattoli McFarnale Toys ha in qualche modo confermato l'esistenza di un'edizione rimasterizzata di Fallout 3, mettendo a listino una Elité Edition di un qualche giocattolo legato al gioco. Si parla di prossime uscite e non ci sono immagini di sorta, ma il nome del prodotto non lascia molti dubbi sul soggetto e sul videogioco da cui è tratto:

- ELITE EDITION 7IN - FALLOUT 3 REMASTERED - #13 T-45B NUKA COLA