L'edizione rimasterizzata di Fallout 3 è spuntata dal listino di un rivenditore di giocattoli

Il rivenditore di giocattoli McFarnale Toys ha in qualche modo confermato l'esistenza di un'edizione rimasterizzata di Fallout 3, mettendo a listino una Elité Edition di un qualche giocattolo legato al gioco. Si parla di prossime uscite e non ci sono immagini di sorta, ma il nome del prodotto non lascia molti dubbi sul soggetto e sul videogioco da cui è tratto:
- - ELITE EDITION 7IN - FALLOUT 3 REMASTERED - #13 T-45B NUKA COLA
Il listino
Quindi dovrebbe trattarsi di un'armatura atomica T-45B a tema Nuka-Cola, nello stile di quella che potete vedere qui di seguito:
A rendere la notizia ancora più credibile è il fatto che McFarnale abbia già un'intera linea di giocattoli a tema Fallout, come la Fallout Lucy 7in Deluxe Action Figure McFarlane Elite Edition, tratta dalla serie TV, o diverse statuette del Vault Boy.
Insomma, c'è già grande familiarità con la proprietà intellettuale di Bethesda.
Chiaramente è giusto dire che per adesso non ci sono conferme né da parte di Bethesda, né da parte di Microsoft. Quindi, ufficialmente non esiste alcuna edizione rimasterizzata di Fallout 3, anche se le voci vanno moltiplicandosi.
Vedremo se sarà annunciato qualcosa durante i prossimi eventi della compagnia. Nel frattempo, aspettiamo fiduciosi.