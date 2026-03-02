Fallout 3 o New Vegas Remastered in arrivo da Iron Galaxy? Una foto scatena le voci

Secondo diversi insider ci sarebbero in effetti delle remaster in lavorazione su Fallout 3 e Fallout New Vegas , con operazioni simili a quella che ha portato a The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered , probabilmente affidate a team esterni, e la coincidenza con una recente foto di Iron Galaxy ha rinfocolato le aspettative.

L'attesa per eventuali remaster o remake di Fallout 3 o Fallout: New Vegas ha raggiunto notevoli livello, considerando che i progetti ricorrono ormai da parecchio tempo nelle voci di corridoio ma mancano ancora conferme ufficiali, pertanto una singola e apparentemente innocua foto pubblicata da Iron Galaxy ha facilmente alimentato la mania generale, facendo pensare a un indizio su un progetto del genere.

Una foto che sembra voler dire molto

Veniamo dunque al caso di queste ore: Iron Galaxy ha pubblicato su LinkedIn il messaggio seguente, riferendo "Oggi c'è stato il nostro meeting aziendale di febbraio. È il momento di aggiornare su quello che stiamo facendo e quello che sta per arrivare da parte di Iron Galaxy".



Ci sono dunque novità importanti in arrivo da parte di Iron Galaxy, ma l'immagine che risulta visibile sui monitor nella foto è quella che ha scatenato la curiosità.

Si tratta infatti della tipica schermata di attesa resa famosa dalla serie Fallout, una sorta di monoscopio con la scritta "Please stand by" che è rientra ormai nella simbologia classica della serie ed è stata utilizzata anche in precedenza per preparare ad annunci di un certo calibro.

Mettendo insieme le cose viene da pensare che Iron Galaxy potrebbe lavorare a una remaster di Fallout 3 o Fallout New Vegas da annunciare a breve, in maniera simile a quanto fatto da Virtuos con The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, ma non resta che attendere per eventuali conferme.