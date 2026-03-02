Resident Evil Generation Pack verrà rimosso dal mercato alla fine di marzo?

Come fatto notare da alcuni utenti sul forum ResetEra, in effetti sulla pagina dell'eShop USA dedicata alla raccolta , che contiene Resident Evil 7 Biohazard , Resident Evil Village e Resident Evil Requiem per Nintendo Switch 2 in un unico pacchetto, è possibile leggere (in basso) la scritta "Le vendite di questo bundle termineranno il 31 marzo 2026", rendendo alquanto chiara l'idea di interrompere la vendita alla fine del mese.

Non in Europa?

Bisogna notare che tale scritta non compare sulla pagina dell'eShop europeo, dunque non è chiaro se questa segnalazione sia un errore o sia un'iniziativa legata esclusivamente al mercato americano.

Non sappiamo perché Capcom, eventualmente, abbia deciso di limitare la vendita della raccolta, né se tale limitazione sia legata solo alla versione digitale o anche a quella fisica.

L'idea è che si tratti di un bundle lanciato a prezzo promozionale, e dunque destinato a rimanere solo per un periodo di tempo limitato e volto ad attirare quanti più acquirenti possibile in questa finestra di lancio di Resident Evil Requiem.

Effettivamente, al prezzo di 89$ (99€ dalle nostre parti), è possibile acquistare tutti e tre i giochi, dunque a poco più di un extra sul prezzo standard di Resident Evil Requiem è possibile ottenere anche i due capitoli precedenti, con un affare piuttosto conveniente, almeno per chi non ha acquistato già in precedenza Resident Evil 7 e 8.

A questo punto attendiamo eventuali delucidazioni da parte di Capcom, mentre il gioco in questione risulta essere al momento quello con la media recensioni degli utenti più alta di sempre su Metacritic.