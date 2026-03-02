Al lancio nel Regno Unito, Resident Evil Requiem ha venduto meglio di Resident Evil 4 e Village

Stando a quanto riportato dal giornalista Christopher Dring, fondatore ed editor di The Game Business, al lancio nel Regno Unito sono state vendute più copie fisiche di Requiem rispetto a quante ne abbiano vendute Resident Evil Village e il remake di Resident Evil 4 nello stesso periodo iniziale.

Sebbene le tendenze vadano e vengano e non si debbano trarre conclusioni affrettate da un singolo episodio in un mercato relativamente piccolo come quello britannico, sembra che Capcom abbia ottenuto un risultato notevole con Resident Evil Requiem .

Un grande risultato

Il risultato è particolarmente interessante se si considera che le vendite di videogiochi in formato fisico sono in calo da anni. Il fatto che il nono capitolo principale della serie venda più copie su supporto fisico cinque anni dopo il predecessore e tre anni dopo il remake più atteso della saga è, di per sé, un risultato notevole.

Non è chiaro quali piattaforme abbiano trainato queste vendite, ma non sembra essere Nintendo Switch 2, visto che Dring ha precisato: "Ero curioso di vedere come Resident Evil Requiem si sarebbe comportato su Switch 2. I dati fisici del Regno Unito sono arrivati e non ha registrato numeri enormi su Switch 2. Tuttavia, nella prima settimana ha fatto meglio di Mario Tennis Fever. È più o meno in linea con quanto fatto da Cyberpunk 2077 l'anno scorso (in formato fisico)."

Insomma, l'interesse rispetto al nuovo Resident Evil è davvero altissimo e i giocatori ci si sono riversati sopra a fiumi. Vedremo quali numeri avrà fatto quando Capcom li rivelerà, intanto il sentore è davvero positivo.