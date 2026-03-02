0

Mouse wireless Razer Viper V2 Pro in sconto su AliExpress: preciso e ultra-leggero

Tra le offerte di AliExpress troviamo il mouse Razer Viper V2 Pro. Con il nostro codice potrai risparmiare altri 9 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/03/2026
Razer Viper V2 Pro

Se cerchi un nuovo mouse wireless, il Razer Viper V2 Pro è su AliExpress a 94,69 €. Con il codice ITPS09 potrai risparmiare altri 9 €, spendendo complessivamente 85,69 €. Ricordiamo che su piattaforme come Amazon costa generalmente più di 100 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

In questo caso si tratta delle offerte valide dal 1° al 7 marzo. Ricordiamo che tutti i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un importo massimo di riscatto, quindi potrebbero non essere disponibili. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Un mouse leggero e super preciso

Questo mouse è estremamente leggero, infatti pesa 58 grammi. Ciò significa che potrai affrontare lunghe sessioni di gioco senza affaticare il polso, con la massima velocità di movimento. Il sensore ottico è un Razer Focus Pro, in grado di garantire grande precisione e un tracciamento perfetto su più tipologie di superfici, tra cui il vetro. Inoltre, gli switch ottici evitano un doppio click accidentale e promettono fino a 90 milioni di clic.

Razer presenta Project Madison, l'ecosistema per l'immersione totale nel gioco, e nuove soluzioni IA per sviluppatori Razer presenta Project Madison, l’ecosistema per l’immersione totale nel gioco, e nuove soluzioni IA per sviluppatori

Lato connettività, la tecnologia Razer HyperSpeed wireless è più veloce del 25% rispetto alle altre connessioni wireless tradizionali. La batteria, infine, garantisce fino a 80 ore di autonomia. Insomma, si tratta di un prodotto piuttosto valido, ma chi ha esigenze particolarmente specifiche potrebbe dover optare per altre soluzioni. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

