RedMagic 11 Pro 5G in offerta su AliExpress: gaming phone con Snapdragon 8 Elite

Display da 6,85", batteria da 7500 mAh e anima da vero smartphone gaming: sconto attivo fino al 7 marzo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   02/03/2026
Il RedMagic 11 Pro 5G (Global Version) è disponibile su AliExpress a 590,45 €, con un prezzo di partenza di 645,45 € che scende utilizzando il codice ITPS55. L'offerta è valida per ordini spediti in Italia, utilizzabile una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attiva fino al 7 marzo compreso. Acquista qui RedMagic 11 Pro 5G in offerta.

Autonomia elevata e comparto completo

Il RedMagic 11 Pro è pensato per chi cerca uno smartphone con un'anima chiaramente orientata al gaming. Il grande display da 6,85 pollici garantisce un'esperienza immersiva, mentre il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 assicura prestazioni elevate anche nei titoli più esigenti e nelle sessioni prolungate.

Uno dei punti di forza è la batteria da 7500 mAh, capace di sostenere lunghe sessioni di gioco e utilizzo quotidiano intenso senza continue ricariche. Il comparto fotografico con sensore principale da 50 MP e la presenza di NFC completano un profilo tecnico che non si limita al gaming, ma si presta anche all'uso quotidiano.

