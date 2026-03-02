Nintendo Switch 2 Pro controller in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare

In questo caso si tratta delle offerte valide dal 1° al 7 marzo. Ricordiamo che tutti i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un importo massimo di riscatto, quindi potrebbero non essere disponibili. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Nintendo Switch 2 Pro controller è disponibile su AliExpress a 78,86 €. Si tratta quindi di un piccolo sconto rispetto al prezzo originale di 89,99 € e 79,90 € su Amazon. Tuttavia, con il codice ITPS9 potrai risparmiare altri 9 €, spendendo complessivamente 69,86 €. Purtroppo il prezzo è ancora piuttosto alto, ma se sei interessato puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Un controller wireless per la nuova console Nintendo

Questo controller offre un'esperienza di gioco precisa e confortevole ed è adatto a qualsiasi esigenza, quindi sia per i giocatori competitivi sia per chi cerca il massimo controllo durante lunghe sessioni di gioco. Il design ergonomico, infatti, garantisce comfort e una presa solida. Tra i principali punti di forza troviamo il Rumble HD 2, ovvero una versione evoluta della vibrazione aptica, offrendo feedback ancora più realistici. Potrai quindi percepire ogni impatto, movimento o azione.

Nintendo Switch 2 Pro controller

Inoltre, sono supportati i comandi di movimento: ciò significa che potrai vivere un gameplay ancora più immersivo, grazie alle numerose possibilità di interazione nei titoli compatibili. Troviamo inoltre la funzionalità amiibo integrata, il classico pulsante di cattura e il nuovo pulsante C dedicato alla funzione GameChat.