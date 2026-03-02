0

PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper 16GB in offerta su AliExpress

GPU con 16GB di memoria dedicata per gaming in alta risoluzione: prezzo ribassato con sconto attivo fino al 7 marzo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   02/03/2026
PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper 16GB

La PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper 16GB è disponibile su AliExpress a 404,00 €, con un prezzo di partenza di 459,00 € che scende utilizzando il codice ITPS55. L'offerta è valida per ordini spediti in Italia, utilizzabile una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attiva fino al 7 marzo compreso. Acquista qui PowerColor RX 9060 XT Reaper 16GB in offerta.

Prestazioni moderne e raffreddamento dedicato

La RX 9060 XT Reaper è una scheda video pensata per chi vuole spingere il gaming in Full HD e QHD con margine anche per risoluzioni più elevate. I 16GB di memoria garantiscono maggiore longevità nei titoli più recenti e nei giochi con texture ad alta definizione, oltre a offrire vantaggi anche in ambito creativo.

AMD presenta la Radeon RX 9060 XT Low Power: meno consumi ma stessa architettura AMD presenta la Radeon RX 9060 XT Low Power: meno consumi ma stessa architettura

Il design Reaper di PowerColor punta su un sistema di raffreddamento ottimizzato per mantenere temperature sotto controllo anche durante sessioni prolungate. La GPU supporta le più recenti tecnologie grafiche, rendendola una scelta interessante per build gaming di nuova generazione.

