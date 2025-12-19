AMD presenta la Radeon RX 9060 XT Low Power: meno consumi ma stessa architettura

AMD amplia in modo silenzioso la famiglia Radeon RX 9060 XT introducendo una nuova variante contraddistinta dal suffisso LP, acronimo di Low Power. Si tratta di una versione pensata per ridurre i consumi energetici rispetto al modello standard, senza stravolgere l'architettura tecnica della scheda.
L'obiettivo sembra essere quello di offrire una GPU più efficiente, adatta a configurazioni compatte o a sistemi preassemblati dove il controllo delle temperature e dell'assorbimento è fondamentale.
La principale differenza riguarda il TDP, che scende da 160 watt a 140 watt, con una riduzione del 12,5%. Questo taglio consente di contenere i consumi e, potenzialmente, anche la rumorosità e il calore prodotto, pur mantenendo una dotazione hardware pressoché identica alla versione a piena potenza.
Cosa cambia dal punto di vista tecnico per la Radeon RX 9060 XT Low Power?
Dal punto di vista tecnico, la Radeon RX 9060 XT LP conserva 32 Compute Unit, per un totale di 2.048 Stream Processor, affiancati da 32 acceleratori per il ray tracing e 64 acceleratori dedicati all'AI. Non mancano 128 unità texture e 64 ROP, mentre il chip continua a integrare ben 29,7 miliardi di transistor, lo stesso numero della versione standard. In pratica, l'architettura resta invariata, suggerendo che le differenze prestazionali saranno limitate e concentrate soprattutto sulle frequenze operative.
Per quanto riguarda la memoria, AMD parla di un supporto "fino a" 16 GB di VRAM GDDR6. Sebbene il modello tradizionale venga proposto anche con 8 GB, al momento la variante LP è stata avvistata esclusivamente nella configurazione da 16 GB. Il bus resta a 128 bit, accompagnato da 32 MB di Infinity Cache, mentre la velocità della memoria arriva a 20 Gbps, garantendo una banda teorica massima di 320 GB/s. La dotazione di porte comprende DisplayPort 2.1a e HDMI 2.1b, con supporto completo ai codec AV1, H.264 e H.265 sia in codifica che in decodifica.
Ulteriori dettagli sulla Radeon RX 9060 XT Low Power
La scheda è comparsa inizialmente sul sito cinese di AMD, per poi approdare anche su quello globale. Non è ancora chiaro se verrà distribuita ovunque o se rimarrà limitata a mercati specifici.
È plausibile che AMD l'abbia pensata soprattutto per OEM e PC preassemblati, dove l'efficienza conta più delle massime prestazioni. Considerando la fascia medio-bassa di riferimento, l'impatto sulle prestazioni reali potrebbe risultare minimo, rendendo questa versione una scelta interessante per chi cerca equilibrio tra consumi e potenza.