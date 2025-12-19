AMD presenta la Radeon RX 9060 XT Low Power: meno consumi ma stessa architettura

La principale differenza riguarda il TDP, che scende da 160 watt a 140 watt , con una riduzione del 12,5%. Questo taglio consente di contenere i consumi e, potenzialmente, anche la rumorosità e il calore prodotto , pur mantenendo una dotazione hardware pressoché identica alla versione a piena potenza.

L'obiettivo sembra essere quello di offrire una GPU più efficiente , adatta a configurazioni compatte o a sistemi preassemblati dove il controllo delle temperature e dell'assorbimento è fondamentale.

Cosa cambia dal punto di vista tecnico per la Radeon RX 9060 XT Low Power?

Dal punto di vista tecnico, la Radeon RX 9060 XT LP conserva 32 Compute Unit, per un totale di 2.048 Stream Processor, affiancati da 32 acceleratori per il ray tracing e 64 acceleratori dedicati all'AI. Non mancano 128 unità texture e 64 ROP, mentre il chip continua a integrare ben 29,7 miliardi di transistor, lo stesso numero della versione standard. In pratica, l'architettura resta invariata, suggerendo che le differenze prestazionali saranno limitate e concentrate soprattutto sulle frequenze operative.

Per quanto riguarda la memoria, AMD parla di un supporto "fino a" 16 GB di VRAM GDDR6. Sebbene il modello tradizionale venga proposto anche con 8 GB, al momento la variante LP è stata avvistata esclusivamente nella configurazione da 16 GB. Il bus resta a 128 bit, accompagnato da 32 MB di Infinity Cache, mentre la velocità della memoria arriva a 20 Gbps, garantendo una banda teorica massima di 320 GB/s. La dotazione di porte comprende DisplayPort 2.1a e HDMI 2.1b, con supporto completo ai codec AV1, H.264 e H.265 sia in codifica che in decodifica.