GIGABYTE presenta la Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice: una edizione speciale tutta bianca della GPU AMD

La nuova Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice rafforza la presenza di GIGABYTE nella generazione di GPU basate sulla serie Radeon RX 9000. Questa edizione speciale, completamente bianca, unisce un design rinnovato a un sistema di raffreddamento avanzato e frequenze più elevate rispetto alla scheda di riferimento.
L'obiettivo è offrire una soluzione più stabile e in grado di sostenere carichi prolungati.
Le caratteristiche tecniche della Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice
La Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice si inserisce in una gamma che include più varianti, ma la versione Ice rappresenta una delle configurazioni più interessanti per equilibrio tra prestazioni e ingombri. Le specifiche ufficiali indicano un Boost Clock che può raggiungere i 3060 MHz e un Game Clock fino a 2520 MHz, valori superiori al modello standard e mirati a garantire maggiore fluidità nei titoli più pesanti. La presenza di 16 GB di memoria GDDR6 su bus a 256 bit mantiene una configurazione adeguata per giochi in 1440p e 4K.
Il cuore del prodotto è il sistema di raffreddamento Windforce, che combina una serie di tecnologie sviluppate da GIGABYTE Le ventole Hawk, con pale ridisegnate per aumentare la pressione dell'aria, sono uno degli elementi più distintivi. Il produttore dichiara una crescita consistente sia della pressione sia del volume d'aria rispetto ai modelli precedenti, un fattore che dovrebbe migliorare la dissipazione anche quando la scheda opera in modalità più silenziosa. Il sistema integra inoltre heat pipe composite, una vapor chamber di dimensioni generose e uno schermo di ventilazione posteriore che favorisce il passaggio dell'aria attraverso il dissipatore.
La presenza del gel termico di grado server sulle componenti critiche rappresenta un ulteriore tentativo di migliorare l'affidabilità nel lungo periodo. Questo materiale, più resistente alle deformazioni rispetto ai tradizionali pad, contribuisce a mantenere il contatto ottimale tra componenti e dissipatore, riducendo il rischio di degrado nel corso del tempo. Il pacchetto è completato da funzioni come la modalità semi-passiva delle ventole, la lubrificazione a base di grafene e il set di ottimizzazioni pensate per ridurre le vibrazioni e la turbolenza interna.
Dal punto di vista estetico, la Gaming OC Ice introduce un'illuminazione RGB configurabile tramite GIGABYTE Control Center, insieme a una struttura con backplate metallico rinforzato e un pannello laterale scorrevole. Si tratta di scelte che mirano a rendere la scheda più robusta ma anche più adattabile ai diversi layout dei case moderni. Non manca il doppio BIOS, una caratteristica apprezzata dagli utenti più esperti, che consente di passare da un profilo orientato alle prestazioni a uno più silenzioso.
La dotazione tecnica è completata da un'ampia connettività, con due porte DisplayPort 2.1 e due HDMI 2.1. Il consumo dichiarato richiede un alimentatore da almeno 850 watt e tre connettori PCIe a 8 pin, un indicatore chiaro della potenza necessaria per sfruttare appieno le frequenze elevate.
Scheda tecnica GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice
- Modello: Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G (GV-R907XGAMINGOCICE-16GD)
- GPU: Radeon RX 9070 XT
- Processori di stream: 4096
- Frequenza Boost: fino a 3060 MHz
- Frequenza di gioco: fino a 2520 MHz
- Frequenza memoria: 20 Gbps
- Memoria: 16 GB GDDR6
- Bus memoria: 256 bit
- Interfaccia bus: PCI-E 5.0
- Risoluzione massima digitale: 7680 x 4320
- Uscite video: 2 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1
- Dimensioni scheda: L 288 mm × W 132 mm × H 56 mm
- Formato PCB: ATX
- DirectX: DirectX 12
- OpenGL: OpenGL 4.6
- Alimentatore consigliato: 850 W
- Connettori di alimentazione: 3 × 8 pin PCIe
- Doppio BIOS: Performance / Silent
- Sistema di raffreddamento:
- Soluzione: WINDFORCE
- Ventole: Hawk fan (design aerodinamico), alternate spinning, 3D Active Fan, fan stop
- Vapor chamber: vapor chamber di grandi dimensioni
- Heat pipe: composite copper heat pipes
- Gel termico: gel termoconduttivo di classe server per VRAM e MOSFET
- Lubrificante: graphene nano lubricant
- Screen cooling: heatsink esteso per passaggio aria
- Struttura: backplate metallico rinforzato, sliding side plate, design rinforzato a L
- Software: Gigabyte Control Center (GCC) per controllo frequenze, voltaggi, ventole e power target; compatibile con AI TOP Utility
- Illuminazione: RGB 16.7M colori, effetti personalizzabili e sincronizzabili tramite software
- Indicatori: indicatore per anomalie alimentazione (luce fissa/lampeggiante)
- Garanzia: 3 anni standard
La migliore GPU per la fascia media?
Con la Radeon RX 9070 XT, AMD è riuscita a realizzare una GPU eccellente, probabilmente la migliore scheda video realizzata dal team rosso degli ultimi anni, che è in breve tempo diventata uno dei punti di riferimento attuali per la fascia media. Su titoli come Cyberpunk 2077, la Radeon RX 9070 XT supera RTX 5070 Ti in rastering puro, sia in 1440p che in 4K, e la eguaglia anche in RT Ultra. Qualche difficoltà in più si ha quando entra in gioco il preset Overdrive e il path tracing, ma con l'intervento della frame generation si può comunque girare per le strade di Night City a più di 60 FPS, con impostazioni al massimo e risoluzione 4K. Le prestazioni ray tracing e le nuove tecnologie di rendering fanno insomma segnare un deciso passo avanti rispetto alle GPU della passata generazione. Certo, il distacco da NVIDIA non è ancora stato colmato, ma con FSR 4 e la nuova frame generation, anche la GYGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice può regalare grosse soddisfazioni.