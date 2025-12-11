GIGABYTE presenta la Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice: una edizione speciale tutta bianca della GPU AMD

L'obiettivo è offrire una soluzione più stabile e in grado di sostenere carichi prolungati.

Le caratteristiche tecniche della Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice

La Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice si inserisce in una gamma che include più varianti, ma la versione Ice rappresenta una delle configurazioni più interessanti per equilibrio tra prestazioni e ingombri. Le specifiche ufficiali indicano un Boost Clock che può raggiungere i 3060 MHz e un Game Clock fino a 2520 MHz, valori superiori al modello standard e mirati a garantire maggiore fluidità nei titoli più pesanti. La presenza di 16 GB di memoria GDDR6 su bus a 256 bit mantiene una configurazione adeguata per giochi in 1440p e 4K.

Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice con la sua confezione di vendita

Il cuore del prodotto è il sistema di raffreddamento Windforce, che combina una serie di tecnologie sviluppate da GIGABYTE Le ventole Hawk, con pale ridisegnate per aumentare la pressione dell'aria, sono uno degli elementi più distintivi. Il produttore dichiara una crescita consistente sia della pressione sia del volume d'aria rispetto ai modelli precedenti, un fattore che dovrebbe migliorare la dissipazione anche quando la scheda opera in modalità più silenziosa. Il sistema integra inoltre heat pipe composite, una vapor chamber di dimensioni generose e uno schermo di ventilazione posteriore che favorisce il passaggio dell'aria attraverso il dissipatore.

La presenza del gel termico di grado server sulle componenti critiche rappresenta un ulteriore tentativo di migliorare l'affidabilità nel lungo periodo. Questo materiale, più resistente alle deformazioni rispetto ai tradizionali pad, contribuisce a mantenere il contatto ottimale tra componenti e dissipatore, riducendo il rischio di degrado nel corso del tempo. Il pacchetto è completato da funzioni come la modalità semi-passiva delle ventole, la lubrificazione a base di grafene e il set di ottimizzazioni pensate per ridurre le vibrazioni e la turbolenza interna.

Dal punto di vista estetico, la Gaming OC Ice introduce un'illuminazione RGB configurabile tramite GIGABYTE Control Center, insieme a una struttura con backplate metallico rinforzato e un pannello laterale scorrevole. Si tratta di scelte che mirano a rendere la scheda più robusta ma anche più adattabile ai diversi layout dei case moderni. Non manca il doppio BIOS, una caratteristica apprezzata dagli utenti più esperti, che consente di passare da un profilo orientato alle prestazioni a uno più silenzioso.

La dotazione tecnica è completata da un'ampia connettività, con due porte DisplayPort 2.1 e due HDMI 2.1. Il consumo dichiarato richiede un alimentatore da almeno 850 watt e tre connettori PCIe a 8 pin, un indicatore chiaro della potenza necessaria per sfruttare appieno le frequenze elevate.

Scheda tecnica GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice