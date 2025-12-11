The Witcher 3: Wild Hunt sta per ricevere un nuovo DLC? Forse sarà presentato ai TGA 2025

The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe presto essere aggiornato con un nuovo DLC , almeno stando al canale YouTube polacco Remigiusz Maciaszek, da cui in passato sono arrivate numerose informazioni su Cyberpunk 2077 , rivelatesi veritiere. I dettagli forniti non sono moltissimi. Anzi, sono praticamente nulli, ma viene fatta l'ipotesi di una presentazione durante i The Game Awards 2025 , che si svolgeranno questa notte (01:30, ora italiana).

Cosa viene detto

"Il DLC per The Witcher 3. Scommetto che questo è il momento migliore per annunciare quell'espansione," si può ascoltare nel filmato.

"E sarei sorpreso se non venisse annunciata adesso. Sì, sarebbe... Cioè, sai, dalla tua prospettiva, e forse anche dalla nostra se la guardiamo più in grande, sarebbe positivo se finalmente apparisse l'annuncio di questo DLC, no?"

Viene quindi dato per certo che il DLC esiste e che prima o poi, uscirà: "No no, uscirà. Nel frattempo me l'hanno già confermato altre due fonti. Una è tra quelle più attendibili, quindi tranquillo."

L'informatore si aspetta inoltre diversi annunci di CD Projekt ai The Game Awards, anche se non svela quali.

Chiaramente prendiamo il tutto con le dovute cautele, perché di confermato non c'è assolutamente niente. Fortunatamente non manca molto per i The Game Awards 2025, dove ci saranno tantissimi annunci. Chissà se anche quello relativo al DLC di The Witcher 3, di cui si era già vociferato in passato.