CD Projekt Red temeva che The Witcher 3 venisse asfaltato dalla Batmobile

The Witcher 3: Wild Hunt è stato un enorme successo. Su questo non dovrebbero esserci dubbi, ma quando uscì nel 2015, CD Projekt Red aveva una grossa paura: Batman: Arkham Knight di Rocksteady, in uscita nello stesso periodo. Sì, lo studio polacco temeva letteralmente che il suo gioco venisse asfaltato dalla Batmobile , considerando la forza del personaggio di DC Comics.

Il bat segnale non ha funzionato

A raccontarlo è stato l'amministratore delegato di CD Projekt, Michał Nowakowski in un'intervista concessa a PC Gamer, in cui ha confidato la paura per di vendere The Witcher 3 "spinto fuori dagli scaffali" dei negozi. In quel periodo, disse, c'era "una grande questione sul marketing, ossia se saremmo stati allo stesso livello dei più grandi". CD Projekt ebbe "enormi, enormi discussioni" con i rivenditori statunitensi ed europei per convincerli a investire spazio e visibilità sul suo gioco.

Nowakowski ha descritto come i retailer offrivano delle finestre promozionali a tempo, cruciali per la visibilità di un titolo: "Gamestop ha una finestra principale... due settimane a qualcuno, poi due settimane a qualcun altro... la loro decisione può uccidere o salvare il tuo gioco".

A complicare tutto, c'era il fatto che Warner Bros. si occupava della distribuzione di The Witcher 3 in USA ed Europa, ma allo stesso tempo era anche editore e distributore di Arkham Knight. Quando CD Projekt scoprì che i due giochi sarebbero usciti nello stesso periodo, lo studio andò nel panico. Nowakowski ricorda: "Oh dio, questi sono davvero al top... ci passeranno sopra. Sarà dura".

Fortunatamente per CD Projekt, Arkham Knight venne rinviato di qualche settimana. "Avevamo paura di come saremmo stati collocati nei negozi, soprattutto perché Warner si prendeva cura sia del loro gioco che del nostro", ha spiegato Nowakowski.

Il resto, come si suol dire, è storia: The Witcher 3 uscì, vendette milioni di copie e divenne uno dei GDR più celebrati di sempre, tanto che ora stiamo aspettando The Witcher 4.