0

No Sleep For Kaname Date – AI: The Somnium Files annunciato anche per PlayStation e Xbox con data di uscita

Spike Chunsoft ha annunciato il prossimo arrivo di No Sleep For Kaname Date - AI: The Somnium Files anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S con data di uscita.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   15/11/2025
La copertina di No Sleep for Kaname Date

Spike Chunsoft ha annunciato che No Sleep For Kaname Date - AI: The Somnium Files arriverà anche su PlayStation e Xbox, comunicando la data di uscita fissata per queste altre versioni del suo particolare adventure: saranno disponibili il 26 febbraio 2026 in Europa e Nord America.

Si tratta di un nuovo capitolo nella serie composta da AI: The Somnium Files e AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative, ideata da Kotaro Uchikoshi, autore della nota serie Zero Escape, vero e proprio cult degli appassionati di avventure grafiche con enigmi in stile escape room, già uscito la scorsa estate su PC e Nintendo Switch.

Il gioco sarà dunque disponibile dal 26 febbraio anche su PS4, PS5 e Xbox Series X|S, completando dunque la sua espansione sulle console, in maniera simile a quanto visto anche con i capitoli precedenti della serie.

Una bella dose di stranezze per tutti

No Sleep For Kaname Date - AI: The Somnium Files riprende la struttura in stile avventura investigativa con enigmi in stile escape room, ma introducendo anche alcune novità rispetto alla composita formula dei precedenti.

La storia è composta da diverse linee narrative che si intrecciano, e vedono da una parte la giovane idol Iris, già vista nei capitoli precedenti, trasportata su un UFO e costretta, da una strana ragazza aliena, a partecipare a un bizzarro gioco composto da enigmi da risolvere e, dall'altra, il detective Kaname Date alle prese con vari casi, indagando al contempo sul rapimento della ragazza.

No Sleep For Kaname Date, la recensione della nuova folle avventura da AI: The Somnium Files No Sleep For Kaname Date, la recensione della nuova folle avventura da AI: The Somnium Files

Il gameplay è suddiviso in diverse sezioni da portare a termine utilizzando personaggi diversi, ognuno in grado di affrontare gli enigmi in maniera diversa e con particolari abilità, oltre a reagire in maniere differenti alle situazioni, cosa che crea siparietti esilaranti.

Più che un seguito è una sorta di spin-off rispetto alla serie AI: The Somnium Files, in cui le stranezze prendono il sopravvento ma in maniera davvero molto godibile e interessante.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
No Sleep For Kaname Date – AI: The Somnium Files annunciato anche per PlayStation e Xbox con data di uscita