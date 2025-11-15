No Sleep For Kaname Date – AI: The Somnium Files annunciato anche per PlayStation e Xbox con data di uscita

Spike Chunsoft ha annunciato che No Sleep For Kaname Date - AI: The Somnium Files arriverà anche su PlayStation e Xbox, comunicando la data di uscita fissata per queste altre versioni del suo particolare adventure: saranno disponibili il 26 febbraio 2026 in Europa e Nord America.
Si tratta di un nuovo capitolo nella serie composta da AI: The Somnium Files e AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative, ideata da Kotaro Uchikoshi, autore della nota serie Zero Escape, vero e proprio cult degli appassionati di avventure grafiche con enigmi in stile escape room, già uscito la scorsa estate su PC e Nintendo Switch.
Il gioco sarà dunque disponibile dal 26 febbraio anche su PS4, PS5 e Xbox Series X|S, completando dunque la sua espansione sulle console, in maniera simile a quanto visto anche con i capitoli precedenti della serie.
Una bella dose di stranezze per tutti
No Sleep For Kaname Date - AI: The Somnium Files riprende la struttura in stile avventura investigativa con enigmi in stile escape room, ma introducendo anche alcune novità rispetto alla composita formula dei precedenti.
La storia è composta da diverse linee narrative che si intrecciano, e vedono da una parte la giovane idol Iris, già vista nei capitoli precedenti, trasportata su un UFO e costretta, da una strana ragazza aliena, a partecipare a un bizzarro gioco composto da enigmi da risolvere e, dall'altra, il detective Kaname Date alle prese con vari casi, indagando al contempo sul rapimento della ragazza.
Il gameplay è suddiviso in diverse sezioni da portare a termine utilizzando personaggi diversi, ognuno in grado di affrontare gli enigmi in maniera diversa e con particolari abilità, oltre a reagire in maniere differenti alle situazioni, cosa che crea siparietti esilaranti.
Più che un seguito è una sorta di spin-off rispetto alla serie AI: The Somnium Files, in cui le stranezze prendono il sopravvento ma in maniera davvero molto godibile e interessante.