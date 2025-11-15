No Sleep For Kaname Date – AI: The Somnium Files annunciato anche per PlayStation e Xbox con data di uscita

Spike Chunsoft ha annunciato che No Sleep For Kaname Date - AI: The Somnium Files arriverà anche su PlayStation e Xbox, comunicando la data di uscita fissata per queste altre versioni del suo particolare adventure: saranno disponibili il 26 febbraio 2026 in Europa e Nord America.

Si tratta di un nuovo capitolo nella serie composta da AI: The Somnium Files e AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative, ideata da Kotaro Uchikoshi, autore della nota serie Zero Escape, vero e proprio cult degli appassionati di avventure grafiche con enigmi in stile escape room, già uscito la scorsa estate su PC e Nintendo Switch.

Il gioco sarà dunque disponibile dal 26 febbraio anche su PS4, PS5 e Xbox Series X|S, completando dunque la sua espansione sulle console, in maniera simile a quanto visto anche con i capitoli precedenti della serie.