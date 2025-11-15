Steam ha incassato più di 16 miliardi di dollari nel 2025, secondo una stima

Stando alla società di analisi Alinea Analytics, il 2025 è già diventato il miglior anno nella storia di Steam in termini di ricavi. Secondo le sue stime, da gennaio a metà novembre 2025, tutti i giochi disponibili su Steam hanno generato complessivamente 16,2 miliardi di dollari di ricavi . Questa cifra include sia le vendite dei giochi a pagamento, sia gli introiti provenienti dai giochi free-to-play. Una quantità di soldi davvero enorme.

Un anno da record

Se così fosse, il 2025 avrebbe superato il 2024, considerato l'anno record della piattaforma di Valve. Tuttavia, Alinea Analytics sottolinea che il totale dei ricavi dei videogiochi sullo store per tutti i 12 mesi di quell'anno era inferiore del 5,7% rispetto ad oggi. Entro la fine di dicembre 2025, si prevede che il divario aumenterà ulteriormente, considerando anche che ci saranno altri periodi di saldi e offerte.

I ricavi di Steam anno per anno

È interessante notare che i ricavi dei giochi su Steam sono cresciuti quasi ininterrottamente nell'ultimo decennio, mostrando in maniera plastica come mai il PC è sempre più la piattaforma di riferimento del mercato tradizionale (e non solo) globale. Se i dati degli analisti sono corretti, l'unico calo si è verificato nel 2022, quando ha generato circa 12 miliardi di dollari, comunque una cifra enorme.

Alinea Analytics ha inoltre calcolato che Valve stessa ha guadagnato oltre 4 miliardi di dollari nel 2025 grazie alle commissioni sui giochi presenti su Steam e ai suoi titoli proprietari. Di questo dato, non vengono fornite comparazioni con altri anni.