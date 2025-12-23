Steam non pubblicherà Hong Kong 2097, gli sviluppatori cercano alternative

KaniPro Games ha annunciato di recente che Hong Kong 2097 , il seguito ufficiale di Hong Kong 97 per Super Nintendo, quello che viene considerato proverbialmente il peggior videogioco mai realizzato in Giappone , non uscirà su Steam . Il lungo processo di approvazione si è risolto in un rifiuto netto da parte di Valve, perché è stata individuata una grande quantità di contenuti di terze parti senza diritti d'autore . Quindi, la finestra di lancio del Q1 2026 salterà definitivamente, mentre il team cerca altre strade per la pubblicazione.

Risorse senza diritti

"Steam ha rifiutato di pubblicare Hong Kong 2097 e ha ritirato la pagina dello store," ha scritto KaniPro Games in un post su X, per poi spiegare: "Il motivo indicato è la presenza di contenuti di terze parti, il che è tecnicamente vero. È un peccato, ma sapevo che c'era la possibilità che accadesse. Il gioco NON è cancellato. Stiamo già valutando itch.io, GOG e DLsite."

Quindi, non ci troviamo di fronte a una situazione controversa come quella di Horses di Santa Ragione. KaniPro Games sa che nel suo gioco ci sono risorse di cui non detiene i diritti e aveva messo in conto che Steam potesse rifiutarsi di pubblicare il gioco per questo motivo.

Sviluppato congiuntamente da KaniPro Games e Happy Soft, Hong Kong 2097 è un twin-stick shooter che vede il ritorno del protagonista di Hong Kong 97 Chin, lontano parente di Bruce Lee. Dopo aver liberato Hong Kong da tutti gli 1,2 miliardi di cinesi nel primo gioco, Chin riceve un messaggio da Dio che lo incarica di conquistare il paese fittizio di Amurikkka e di fondare la propria utopia. Ce la farà a vincere contro un popolo che ha dei fucili a pompa al posto del pene (sono dei nemici del gioco, non è satira nostra)?