Steam, i download sfondano quota 100 exabyte in un anno: sapreste dire quanti TB sono?

Secondo le informazioni diffuse dalla società, il volume complessivo di dati consegnati agli utenti ha superato quota 100 exabyte nel corso dell'ultimo anno . Il dato include sia i download completi dei videogiochi sia gli aggiornamenti distribuiti tramite la piattaforma. Ma siccome si tratta di una cifra enorme, difficile anche solo da immaginare, proviamo a contestualizzarla un po'.

Quanti sono 100 exabyte

Un exabyte equivale a un milione di terabyte, cioè 1.000.000 TB. Si tratta di un'unità di misura utilizzata per indicare volumi di dati estremamente elevati nelle grandi infrastrutture digitali. Superare i 100 exabyte significa quindi distribuire oltre 100 milioni di terabyte (100.000.000 TB) di dati, un livello che evidenzia la scala raggiunta oggi dalle piattaforme globali di distribuzione digitale come Steam. Analizzando le statistiche più nel dettaglio, Valve stima che gli utenti scarichino mediamente circa 274 petabyte al giorno, pari a 274.000 terabyte. Questo volume corrisponde a circa 11,42 petabyte ogni ora e a circa 190 terabyte al minuto. Anche se non sono stati diffusi i dati completi per il 2023, i grafici pubblicati negli ultimi anni indicano una progressione costante a partire dal 2020.

Valve ha inoltre reso noto per la prima volta il dato relativo al 2024, quando Steam aveva distribuito circa 80 exabyte di dati, equivalenti a 80 milioni di terabyte. Confrontando queste cifre con i rapporti pubblicati negli anni precedenti emerge una crescita molto rapida del traffico generato dalla piattaforma. Nel 2018 Steam distribuiva "solo" 15,9 exabyte di dati. L'anno successivo la crescita è stata relativamente limitata, mentre nel 2020 il totale ha raggiunto 25,2 exabyte. Dal 2021 in poi il ritmo è aumentato sensibilmente, con 32,9 exabyte nel 2021 e 44,7 exabyte nel 2022.

Individuare una singola causa per questa accelerazione non è semplice. Durante la pandemia il settore ha registrato un forte aumento dell'attività online, ma la crescita del traffico su Steam è proseguita anche dopo la normalizzazione del mercato. Un fattore rilevante è sicuramente il numero sempre maggiore di titoli pubblicati ogni anno sulla piattaforma, oltre alla dimensione dei videogiochi moderni.

Titoli per PC superiori a 100 GB esistevano già prima del 2020, ma l'arrivo delle console di nuova generazione ha contribuito ad aumentare ulteriormente le dimensioni medie dei giochi di fascia alta. Installazioni più grandi e aggiornamenti più frequenti comportano inevitabilmente una quantità maggiore di dati distribuiti.

Nel rapporto Valve ha affrontato anche il tema della quota trattenuta sulle vendite. Il modello standard prevede una percentuale del 30%, ma dal 2018 l'azienda ha introdotto soglie che riducono il prelievo al 25% e al 20% per i titoli con ricavi più elevati. Nel 2025 la percentuale media complessiva si sarebbe attestata attorno al 24%, anche se non sono stati forniti dettagli sulla distribuzione tra i vari livelli.

Intanto Valve spera di pubblicare Steam Machine nel 2026, ma la crisi delle memorie pesa sui piani di uscita.