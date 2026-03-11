Ora è possibile provare Glasshouse grazie a un playtest su Steam: il GDR italiano finalista dell’Indie Forge

FLAT28 Collective ha dato il via a un nuovo pre‑alpha playtest di Glasshouse, disponibile su Steam fino al 23 marzo e aperto a tutti i giocatori curiosi di provare in anticipo il GDR. Il titolo è uno dei cinque finalisti dell'edizione 2023 del Red Bull Indie Forge, l'acceleratore pensato per aiutare i progetti indipendenti italiani più promettenti a emergere.
Questa versione di prova include circa quaranta minuti di contenuti tratti dall'Atto I e permette di esplorare liberamente il Dormitorio 73B, testare la versione 1.5 del combattimento a turni, sperimentare una build politica personalizzabile e giocare con localizzazione italiana già integrata. Un'occasione utile sia per chi vuole verificare i progressi dello sviluppo, sia per chi si avvicina al progetto per la prima volta. È possibile partecipare al Playtest direttamente dalla pagina Steam del titolo, a questo indirizzo.
Che cos'è Glasshouse?
Glasshouse è un feudalpunk CRPG dalle premesse originali: il gioco è ambientato in un condominio in lockdown, all'alba di una guerra mondiale. Il protagonista, Wealdmaer, vive nell'appartamento 28 insieme ai problematici coinquilini Ecgberth e Voitsehk, ma la sua routine viene sconvolta quando si ritrova incastrato in una scena del crimine con tre cadaveri.
Da qui parte un thriller politico in cui il giocatore può scegliere se comportarsi da leader condominiale, indagando sui segreti dei vicini, oppure trovare un modo per sparire prima che la situazione degeneri. Il tutto è inserito in un mondo post‑capitalista e messo in scena come uno spettacolo teatrale narrato da un regista e accompagnato da un coro, per un'esperienza di ruolo ricca di scelte e conseguenze.