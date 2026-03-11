Ora è possibile provare Glasshouse grazie a un playtest su Steam: il GDR italiano finalista dell’Indie Forge

FLAT28 Collective ha dato il via a un nuovo pre‑alpha playtest di Glasshouse, disponibile su Steam fino al 23 marzo e aperto a tutti i giocatori curiosi di provare in anticipo il GDR. Il titolo è uno dei cinque finalisti dell'edizione 2023 del Red Bull Indie Forge, l'acceleratore pensato per aiutare i progetti indipendenti italiani più promettenti a emergere.

Questa versione di prova include circa quaranta minuti di contenuti tratti dall'Atto I e permette di esplorare liberamente il Dormitorio 73B, testare la versione 1.5 del combattimento a turni, sperimentare una build politica personalizzabile e giocare con localizzazione italiana già integrata. Un'occasione utile sia per chi vuole verificare i progressi dello sviluppo, sia per chi si avvicina al progetto per la prima volta. È possibile partecipare al Playtest direttamente dalla pagina Steam del titolo, a questo indirizzo.