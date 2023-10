Glasshouse: abbiamo provato il finalista dell’Indie Forge

Quella che abbiamo provato era una versione pre-alpha e già in questa fase emerge il potenziale di un titolo che potrebbe far innamorare gli amanti dei giochi di ruolo classici che potranno scoprire in questo modo la storia di Lundonstoch, un feudo minacciato da un'organizzazione terroristica che si trova sull'orlo di una crisi del suo sistema economico post-capitalistico. L'ambientazione di Glasshouse, però, è certamente uno dei suoi elementi più distintivi: il palazzo in cui si trova l'appartamento 28 sarà tutto il vostro mondo, perché vestirete i panni di Wealdmaer, l'unico mediatore possibile in una relazione condominiale decisamente complicata.

Una rivoluzione, una bomba, una strana pianta, un ubriacone, un condominio e un mistero che lega tutto questo a un protagonista riflessivo e a una società in rovina. Glasshouse si è presentato così ai nostri occhi: un'esperienza da gioco di ruolo classico con visuale isometrica ambientata in un mondo cupo e sull'orlo di un cambiamento epocale. Sviluppato ed edito dagli italiani di FLAT28 , questo gioco è uno dei finalisti dell'edizione 2023 del Red Bull Indie Forge, l'acceleratore di sviluppo dedicato alla scoperta e al supporto degli studi nostrani.

Sull’orlo del cambiamento

L'atmosfera cupa e decadente di Glasshouse è la perfetta ambientazione per un mistero criptico e dalle conseguenze ramificate come quello al centro di questo gioco

In una città sull'orlo della rivoluzione e minacciata da parte di un gruppo terroristico che vuole sganciare una bomba atomica, l'onesto lavoratore Wealdmaer si ritrova a dover fare da paciere in un condomino completamente isolato a causa dell'instabilità di Lundonstoch, il territorio in cui è ambientato Glasshouse. Le risorse scarseggiano e la tensione sta salendo: è compito del protagonista mettere le cose a posto parlando con gli altri personaggi, trovando oggetti, realizzando macchinari artigianali e, soprattutto, trovando la soluzione ai problemi che gli si parano davanti.

Nella versione di prova siamo entrati in contatto con i due coinquilini di Wealdmaer, Ecgberth e Voitsehk, ognuno con i suoi difetti, ma anche con tante possibilità di dialogo che si evolvono nel tempo, a seconda degli oggetti che abbiamo raccolto o dei quick time event che abbiamo portato a termine. C'era un'arma in casa e un inquilino non propriamente sobrio, c'era una missione da compiere che richiedeva le foglie di una strana pianta parlante e persino un camino molto in vena di fare due chiacchiere. In classico stile cRPG, poi, abbiamo cliccato su qualunque cosa, anche sugli oggetti che il mouse ci diceva non essere interattivi, non si sa mai.

In giro per l'appartamento abbiamo trovato componenti per il tavolo di crafting, libri, strumenti e indizi da riportare ai nostri coinquilini per procedere con la narrazione che adotta uno stile molto criptico per descrivere tutto ciò che riguarda il mondo esterno. Nel condominio, infatti, serpeggia un senso di instabilità legata alla situazione della città; quindi, dovrete tenere sempre gli occhi aperti perché Glasshouse ha anche degli elementi survival.