Il PlayStation Store lancia le offerte della Gamescom 2025 con centinaia di sconti sui giochi PS4 e PS5

Sony ha dato il via oggi a delle nuove offerte sul PlayStation Store in occasione dell'inizio dell' edizione 2025 di Gamescom , in programma il 20 - 24 agosto. Come da prassi, c'è l'imbarazzo della scelta, con centinaia sconti su giochi PS4 e PS5, DLC ed edizioni speciali . Vediamo alcune di quelle più interessanti.

Sconti anche su Monster Hunter Wilds e ARK: Survival Ascended

Dai demoni degli inferi passiamo all'horror made in Capcom: il remake di Resident Evil 4 è attualmente in promozione a metà prezzo, disponibile a 19,99 euro. Restando in casa Capcom, Monster Hunter Wilds è scontato del 30%, acquistabile a 55,99 euro, mentre la versione base di Street Fighter 6 è scesa a 29,99 euro.

Le nuove promozioni includono anche ARK: Survival Ascended a metà prezzo, disponibile a 22,49 euro, e The Crew Motorfest, fortemente scontato a 13,99 euro. Segnaliamo inoltre Clair Obscur: Expedition 33 con il 10% di sconto, The Last of Us Complete Edition a 87,99 euro con una riduzione del 20%, e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15,99 euro, con uno sconto del 60%.

Se siete interessati, potete consultare il catalogo completo delle nuove offerte del PlayStation Store a questo indirizzo. Le promozioni saranno attive fino alle 00:59 italiane di giovedì 28 agosto.