Microsoft sposta il pulsante Invia su Outlook per evitare invii accidentali

Microsoft ha annunciato un importante cambiamento in arrivo per l'app Outlook su dispositivi mobili, pensato per migliorare l'esperienza utente e ridurre gli invii accidentali di email. A partire da settembre 2025, su Android e iOS, il pulsante Invia verrà spostato dalla parte inferiore della schermata di composizione alla parte superiore, in un'area meno affollata dell'interfaccia. Secondo quanto descritto nella voce della Microsoft 365 Roadmap (ID 499900), questa modifica nasce dall'esigenza di risolvere un problema comune: l'attuale posizione del pulsante, nella toolbar inferiore, può portare a tocchi involontari durante la scrittura di un messaggio, causando l'invio prematuro di email non ancora pronte.

La posizione di Microsoft Microsoft spiega che il nuovo posizionamento ha l'obiettivo di ridurre gli invii accidentali e spostando il pulsante Invia in una posizione meno affollata, consentendo un'esperienza di messaggistica più intenzionale e priva di errori. L'aggiornamento rientra in una serie di modifiche che l'azienda sta apportando alle proprie app e servizi per migliorare l'usabilità. Microsoft è pronta a lanciare i temi generati da Copilot in Outlook Non tutte, però, sono state accolte positivamente: negli ultimi mesi, alcune decisioni come la chiusura dell'app di scansione documenti Microsoft Lens o l'introduzione delle "mini app" esclusive di Windows 11 hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti. In questo caso, tuttavia, la mossa sembra orientata a soddisfare una richiesta concreta, migliorando la chiarezza dell'interfaccia di composizione in Outlook.