Samsung rinnova il suo assistente e si ispira a Gemini: arrivano Bixby Live e "Circle to Ask"

Non è una novità che Samsung stia progettando un aggiornamento di Bixby con l'aiuto di Perplexity . Tuttavia, in base alle ultime informazioni, alcune nuove funzioni saranno molto simili a quelle di Gemini, come "Bixby Live" e "Circle to Ask", praticamente "Cerchia e Cerca" di Google. Queste novità, per quanto non siano estremamente rivoluzionarie, dovrebbero comunque rivelarsi più utili per gli utenti. In attesa dell'assistente rinnovato di Samsung, previsto per la fine di febbraio insieme alla serie Galaxy S26, vediamo le principali novità.

Le nuove funzioni di Bixby

Uno sviluppatore ha scoperto una serie di screenshot legati al nuovo Bixby e alle funzionalità in arrivo (tramite SamMobile). Alcune immagini mostrano una query su Galaxy Z Fold 7 che restituisce una risposta approfondita dall'intelligenza artificiale, con alcuni link nella parte inferiore dello schermo che rimandano alle fonti.

Altri screenshot mostrano una funzione praticamente simile a Gemini Live, con la quale sarebbe possibile conversare in tempo reale con l'IA per chiedere informazioni di vario genere. In questo caso è possibile anche condividere lo schermo. Un'altra funzionalità che strizza l'occhio a Gemini è "Circle to Ask", in pratica "Cerchia e Cerca" ma alimentata da Bixby anziché da Google. In questo caso potrete anche utilizzare la fotocamera per ottenere determinate informazioni, nonché sfruttare file audio come input.

Stando alle ultime informazioni, inoltre, la nuova versione dell'assistente sarà integrata anche in servizi di terze parti (vengono menzionati Here Maps, Uber, Perplexity e altri, ma vi aggiorneremo ovviamente con eventuali app diffuse anche in Italia e su larga scala). Come anticipato prima, il nuovo Bixby dovrebbe debuttare con la serie Galaxy S26 verso la fine di febbraio 2026.