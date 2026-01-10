Una mod aggiunge il path tracing a Quake 3: Arena

Il modder "woodboy90" ha appena pubblicato la prima versione della sua mod RTX Remix con Path Tracing per Quake 3: Arena , modernizzando così l'aspetto grafico di uno dei padri dei videogiochi solo online. La mod aggiunge il Path Tracing in tempo reale a una delle opere fondamentali di id Software, facendogli sfruttare al meglio le moderne schede video di Nvidia.

Dove scaricarla

Va detto che ci troviamo di fronte solo alla prima versione della mod, che rimasterizza 3 mappe: Q3DM1, Q3DM6 e Q3DM10. Tra le varie caratteristiche, introduce texture moderne in stile PBR e materiali compatibili con il ray tracing, per avere una resa grafica superiore, come potete vedere nel trailer sottostante, che mostra il gioco aggiornato con la mod.

Come detto, non ci troviamo ancora di fronte alla versione definitiva della mod, ma a una grossa demo, che potete scaricare da Github, dove troverete anche le istruzioni per l'installazione. Nelle versioni future, il modder prevede di rimasterizzare tutte le mappe rimanenti. Ha inoltre in programma di aggiungere modelli 3D di alta qualità per i personaggi e gli oggetti, oltre a rimasterizzare le texture dell'interfaccia utente e dell'HUD. Insomma, ci troviamo di fronte a un lavoro tutto in divenire.

Detto questo, fate attenzione, perchè alcune modifiche vanno fatte a mano, quindi dedicatevi alla mod solo se sapete ciò che state facendo. Riteniamo che in futuro diventerà più amichevole, ma nel mentre siete avvertiti.