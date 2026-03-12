Crimson Desert ha aggiunto Denuvo Anti-Tamper e i fan non sono felici

Per festeggiare il lancio imminente e attirare ulteriore attenzione sul videogioco, il team ha pubblicato il trailer di lancio, ma ha anche svelato una novità non gradita: Crimson Desert userà un DRM, ovvero Denuvo Anti-Tamper , la tecnologia per impedire che il gioco venga piratato.

Il 19 marzo sarà disponibile - su PlayStation 5, Xbox Series X | S e computer - Crimson Desert , il gioco d'azione e avventura a mappa aperta di Pearl Abyss, già autore dell'MMORPG Black Desert.

I dettagli su Denuvo in Crimson Desert

Se si va sul sito SteamDB, che riporta le ultime novità dietro le quinte dei titoli Steam, possiamo vedere che Crimson Desert è stato aggiornato e che la modifica del 12 marzo recita: "Aggiunto un DRM di terze parti: Denuvo Anti-tamper, con limite di attivazione su 5 diversi PC al giorno".

Questo ha scatenato una discussione sul forum di Steam, con un thread intitolato "Denuvo = prenotazione istantaneamente e aggressivamente cancellata", con il creatore che afferma: "Sviluppatori, questo è stato un assoluto spreco del vostro denaro, questo gioco sarà crackato al lancio. Denuvo non vi aiuterà e voi perderete un sacco di acquirenti. Buona fortuna".

Non tutti nei commenti sono d'accordo, con uno che afferma ad esempio: "No, non è vero. I pirati sono infastiditi da Denuvo come sempre. Trovati un lavoro e basta". Persone più moderate affermano invece che molto semplicemente non sono influenzate dalla presenza di Denuvo e compreranno il videogioco in ogni caso.

Ricordiamo infine che Crimson Desert vi permette di far andare i filmati a x2, come un video TiKTok o YouTube.