Intel presenta i nuovi Core Ultra 7 270K Plus e Core Ultra 5 250K Plus: si tratta dei processori da gaming "più veloci di sempre"

Intel ha annunciato due nuovi processori desktop pensati per rafforzare la propria posizione nel gaming su PC: Intel Core Ultra 7 270K Plus e Intel Core Ultra 5 250K Plus. I nuovi modelli fanno parte dell'aggiornamento della piattaforma Arrow Lake Refresh e saranno disponibili nei negozi a partire dal 26 marzo.
L'obiettivo di Intel è rilanciare la propria presenza nel mercato desktop dopo alcune generazioni caratterizzate da problemi di consumi elevati, temperature difficili da gestire e prestazioni di gioco non sempre all'altezza delle aspettative. Con questa nuova proposta, l'azienda punta a migliorare le prestazioni senza introdurre un'architettura completamente nuova.
I dettagli e le specifiche di Intel Core Ultra 7 270K Plus
Il modello di fascia più alta tra i due è il Core Ultra 7 270K Plus, dotato di 24 core e 24 thread all'interno di un TDP da 125 watt. Il processore adotta una configurazione ibrida con otto performance core e sedici efficiency core.
I P-core possono raggiungere una frequenza di boost fino a 5,5 GHz, mentre i core efficienti partono da una base di 3,4 GHz. Inoltre, il collegamento tra CPU e controller della memoria è stato aumentato di 900 MHz per migliorare il flusso di dati verso la RAM.
Intel Core Ultra 5 250K è il modello più accessibile
Il modello più accessibile, il Core Ultra 5 250K Plus, arriva invece con 18 core totali, composti da sei performance core e dodici efficiency core. Con un prezzo di circa 200 dollari, questo processore punta a competere direttamente con il AMD Ryzen 5 9600X, offrendo, secondo Intel, un vantaggio medio del 103% nelle prestazioni multicore.
Entrambi i processori supportano memorie DDR5-7200 e sono compatibili con le schede madri della serie 800. Una delle novità principali è l'Intel Binary Optimization Tool, una tecnologia di ottimizzazione che migliora le prestazioni in alcuni giochi senza richiedere modifiche al codice degli sviluppatori.
Con questa nuova generazione di refresh, Intel punta quindi su architettura ibrida e ottimizzazione software per ridurre il divario con i rivali nel gaming su PC