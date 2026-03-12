Intel presenta i nuovi Core Ultra 7 270K Plus e Core Ultra 5 250K Plus: si tratta dei processori da gaming "più veloci di sempre"

Intel ha presentato i processori Core Ultra 7 270K Plus e Core Ultra 5 250K Plus basati su Arrow Lake Refresh. I nuovi chip puntano su più efficiency core, supporto DDR5-7200 e ottimizzazioni software.

Intel ha annunciato due nuovi processori desktop pensati per rafforzare la propria posizione nel gaming su PC: Intel Core Ultra 7 270K Plus e Intel Core Ultra 5 250K Plus. I nuovi modelli fanno parte dell'aggiornamento della piattaforma Arrow Lake Refresh e saranno disponibili nei negozi a partire dal 26 marzo. L'obiettivo di Intel è rilanciare la propria presenza nel mercato desktop dopo alcune generazioni caratterizzate da problemi di consumi elevati, temperature difficili da gestire e prestazioni di gioco non sempre all'altezza delle aspettative. Con questa nuova proposta, l'azienda punta a migliorare le prestazioni senza introdurre un'architettura completamente nuova.

I dettagli e le specifiche di Intel Core Ultra 7 270K Plus Il modello di fascia più alta tra i due è il Core Ultra 7 270K Plus, dotato di 24 core e 24 thread all'interno di un TDP da 125 watt. Il processore adotta una configurazione ibrida con otto performance core e sedici efficiency core. I P-core possono raggiungere una frequenza di boost fino a 5,5 GHz, mentre i core efficienti partono da una base di 3,4 GHz. Inoltre, il collegamento tra CPU e controller della memoria è stato aumentato di 900 MHz per migliorare il flusso di dati verso la RAM.