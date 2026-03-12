Risparmia fino a 159€ sui mini PC Geekom in occasione della Offerte di Primavera di Amazon: approfittate dei prezzi più bassi

Grazie a partnership strategiche con aziende come Intel e Kingston, Geekom riesce ad innovare design, materiali e prestazioni dei propri dispositivi. L'intero brand è supportato anche da un centro di ricerca e sviluppo situato a Taiwan e da filiali sparse in tutto il mondo. È possibile accedere alla pagina dedicata alle promo attive su Amazon direttamente tramite questo link .

Su Amazon, oggi, sono presenti e disponibili una serie di promozioni sui mini PC Geekom in occasione della Festa delle Offerte di Primavera . GEEKOM è un'azienda italiana leader nell'innovazione informatica , con quasi vent'anni di esperienza nello sviluppo di mini PC e laptop.

I mini PC Geekom in promo su Amazon

In particolar modo, oggi, segnaliamo tre versioni di un prodotto: il mini PC Geekom A6 con AMD Ryzen 6800H:

Il GEEKOM A6 R7-6800H 16 GB + 1 TB combina potenza e design compatto con un corpo unibody in metallo resistente che garantisce un'eccellente dissipazione del calore. Le dimensioni ridotte lo rendono discreto dietro un monitor o a parete. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link a 468,40€ grazie allo sconto del 15%, o cliccando sul box qui sotto: Il GEEKOM A6 R7-6800H 16 GB + 512 GB è progettato per prestazioni superiori grazie al processore AMD Ryzen 7 6800H e alla GPU Radeon 680M. Con 16 GB di RAM DDR5 espandibile fino a 96 GB e un SSD da 512 GB espandibile fino a 2 TB, garantisce multitasking fluido e accesso rapido ai dati.

La gestione di più display 4K o 8K tramite USB4 e HDMI permette un'esperienza multimediale avanzata. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link a 540,60€ grazie al 23% di sconto, o cliccando sul banner qui giù: Infine troviamo GEEKOM A6 Aurora Edition offre la massima produttività con RAM espandibile fino a 96 GB e SSD da 1 TB espandibile fino a 4 TB. Grazie alla tecnologia di raffreddamento IceBlast, mantiene prestazioni elevate e silenziose anche sotto carico intenso. Supporta fino a quattro monitor e garantisce compatibilità multi-OS con Windows 11 Pro e Linux. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link a 540€ con lo sconto del 5%, o cliccando sul box qui in basso: Quale di queste offerte vi interessa maggiormente? Fatecelo sapere con un commento e, ricordiamo, per scoprire tutte le promozioni Geekom è possibile accedere alla pagina Amazon dedicata all'azienda.