Per il MacBook Air OLED bisognerà aspettare ancora qualche anno: ecco quando potrebbe arrivare

Il MacBook con tecnologia OLED non è una novità. In questi mesi vi abbiamo parlato più volte dei nuovi prodotti Apple in arrivo prossimamente, ma per alcuni sarà necessario attendere ancora qualche anno. Il primo dispositivo ad accogliere lo schermo OLED sarà infatti il MacBook Pro, mentre il MacBook Air potrebbe arrivare diversi anni dopo.

Il possibile anno di uscita

A riportare queste informazioni è Bloomberg. Secondo quanto condiviso, il MacBook Air OLED non dovrebbe arrivare prima del 2028, quindi occorrerà attendere qualche anno prima del suo debutto. Le motivazioni non sono sorprendenti: i display OLED di grandi dimensioni sono costosi, quindi la priorità verrà data ai modelli di fascia alta. L'obiettivo è quello di offrire questa tecnologia in tutte le linee di prodotti, ma occorrerà tempo.

MacBook Air

Ricordiamo che Apple ha introdotto i modelli iPad Pro OLED da 11 e 13 pollici nel 2024. Apple Watch e iPhone utilizzano l'OLED da anni, ma chiaramente l'introduzione di questa novità sugli schermi dei MacBook richiede un approccio differente. In ogni caso i vantaggi saranno notevoli, qualitativamente parlando. Rispetto al classico display LCD (o mini-LED), il contrasto è nettamente migliore e i colori risultano più ricchi e profondi.

Inoltre, questa tecnologia offre anche angoli di visione più ampi. Ricordiamo che il primo MacBook con display OLED e touchscreen dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno (forse inizio 2027, secondo l'analista Ming-Chi Kuo). Quest'ultimo sostiene addirittura che il MacBook Air OLED possa arrivare solo nel 2029, ma vi suggeriamo di prendere tutte queste indiscrezioni con la dovuta cautela.