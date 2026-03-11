SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2, la recensione di un headset da gaming con la duplice connessione wireless

Qualche settimana fa abbiamo ricevuto le nuove cuffie da gaming SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2. Avendo avuto in passato esperienze più che positive con questo produttore, le nostre aspettative nei confronti di questo nuovo dispositivo di fascia alta non potevano che essere elevate.
Le SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 mirano a risolvere alcune criticità del modello precedente e, al contempo, introducono alcune funzionalità di personalizzazione già viste nei modelli di fascia inferiore. Al prezzo tutt'altro che indifferente di circa 200 euro, queste cuffie puntano ad offrire la massima compatibilità con le moderne macchine da gioco, grazie anche alla duplice connettività wireless simultanea, senza compromettere la qualità dei driver e del microfono. L'azienda sarà riuscita a racchiudere tutto questo in un prodotto che può ritagliarsi un posto tra i migliori headset in questa fascia di prezzo?
Caratteristiche tecniche delle SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2
Partiamo dall'hardware: le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 sono anzitutto un headset da gaming over-ear senza fili. Sotto la scocca dei padiglioni si nascondono dei driver magnetici da 40 mm in neodimio con un'impedenza di 36 ohm e una risposta in frequenza che spazia dai 20 Hz ai 22 kHz.
Per quanto riguarda le opzioni di connettività, è possibile collegare le cuffie tramite il classico dongle wireless da 2,4 GHz, con il modem Bluetooth 5.0 o con l'attacco jack da 3,5 mm per il collegamento cablato. Queste tecnologie consentono l'abbinamento a tutte le moderne macchine da gioco, dalle console PlayStation e Nintendo, ai PC fino ai dispositivi portatili. Non manca nemmeno il supporto agli smartphone, grazie al Bluetooth che funziona simultaneamente all'altro segnale wireless, consentendo la riproduzione di entrambe le sorgenti in cuffia.
Per quanto riguarda invece le console Xbox, esiste un modello dedicato che supporta queste console, oltre a essere compatibile con tutte le altre macchine da gioco. Se siete quindi alla ricerca di un modello universale, acquistate quest'ultimo per avere la massima compatibilità.
Il microfono bidirezionale di queste cuffie può contare sulla cancellazione attiva del rumore per filtrare la voce e trasmetterla correttamente con una risposta in frequenza che va dai 100 Hz ai 7.000 Hz e un campionamento a 16 kHz a 8 bit. Per quanto riguarda la batteria, il produttore dichiara un'autonomia fino a 50 ore di riproduzione continua. Le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 supportano inoltre la ricarica rapida, grazie alla quale è possibile ottenere circa 6 ore di riproduzione con solo 15 minuti di ricarica.
Scheda tecnica SteelSeries Arctis 7 Wireless Gen 2
- Tipologia: cuffie wireless over-ear
- Driver: 40 millimetri, magnetici in neodimio
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 22 kHz
- Impedenza: 36 Ohm
- Compatibilità:
- PlayStation 5
- PlayStation 4
- Xbox One
- Xbox Series X|S
- PC
- Mac
- Nintendo Switch
- Nintendo Switch 2
- Mobile
- Cancellazione attiva del rumore: non disponibile
- Audio spaziale 360°: supportato
- Connettività:
- Wireless 2,4 GHz con dongle
- Bluetooth 5.0
- Cavo jack 3,5 millimetri
- Microfono:
- bidirezionale con cancellazione del rumore
- Risposta in frequenza: 100 Hz - 7000 Hz
- Campionamento: 16 kHz/8 bit
- Autonomia: fino a 50 ore con ricarica rapida
- Peso: 325 grammi
- Prezzo: 199,99€
Design
Le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 presentano la classica struttura a doppio archetto delle cuffie SteelSeries. Si tratta di una soluzione che ci piace molto, in quanto rappresenta il giusto equilibrio tra comodità d'uso e robustezza del prodotto. L'archetto superiore è realizzato in alluminio, un materiale sufficientemente flessibile da non spezzarsi o rovinarsi nel tempo. Sulle due estremità è presente un meccanismo a scorrimento che consente di regolare l'altezza dei padiglioni.
Purtroppo, l'assenza di una resistenza maggiore a questo scorrimento impedisce all'headset di mantenere una configurazione fissa nel tempo e dovremo spesso regolarlo tra una sessione e l'altra.
Il secondo archetto è una fascia elastica regolabile in tensione con dei fori posti alle estremità. La grande flessibilità della fascia elastica maschera egregiamente i 325 grammi di peso dell'headset, garantendo un'elevata indossabilità.
L'headset non grida certo al miracolo in termini di design e materiali utilizzati. L'intero prodotto è costituito da alluminio, materiali plastici opachi e materiale sintetico. In questa fascia di prezzo, abbiamo visto prodotti decisamente migliori. Nonostante ciò, le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 hanno un'identità ben definita. Si tratta di un prodotto semplice e minimale, orientato più alla comodità d'uso e alla leggerezza che a un design accattivante, tipico degli headset da gaming più spinti.
I due padiglioni possono essere ruotati di 90 gradi per poter appoggiare l'headset sulla scrivania o sul petto, mentre lo si tiene appeso al collo. La superficie interna che separa le orecchie dai driver è leggermente inclinata per garantire uno spazio sufficiente a ospitare i lobi. Nonostante il foro centrale dei padiglioni non sia molto ampio, non abbiamo riscontrato particolari fastidi nell'indossarle.
I cuscinetti sono imbottiti con un buon materiale in memory foam che consente un'ottima adattabilità al cranio e alla montatura degli occhiali, se indossati. Il rivestimento è realizzato in un materiale sintetico molto traspirante che assicura una buona diffusione del calore anche durante sessioni di utilizzo prolungate. Come al solito però, questo elemento ha un'altra faccia della medaglia, rappresentata da un isolamento passivo scarso. La superficie esterna dei padiglioni è realizzata su due livelli di altezza, con una parte rotonda in cui è presente il logo del marchio. Questa superficie è in realtà rimovibile tramite un meccanismo magnetico e può essere sostituita con delle superfici vendute separatamente sul sito del produttore, consentendo così un livello di personalizzazione maggiore.
SteelSeries ha anche implementato una vasta gamma di comandi e controlli direttamente sull'headset. Sul padiglione destro si trova una rotella per regolare il monitoraggio della voce in cuffia, mentre un po' più in alto si trovano i pulsanti per l'accensione e l'accoppiamento del Bluetooth. Sul padiglione opposto invece, è presente una classica rotella del volume che presenta una scarsa resistenza al movimento e, in generale, è molto sensibile alla rotazione. Basta un lieve spostamento per aumentare notevolmente il volume complessivo dell'headset. Accanto a questa rotella è stato posizionato un tasto per l'attivazione del microfono che risulta un po' difficile da raggiungere con le dita.
Infine, sempre sul padiglione destro, è presente un microfono che si ritrae direttamente nella scocca scomparendo del tutto quando non viene utilizzato. Ciò trasforma questo headset da gaming in tradizionali cuffie wireless che non stonano affatto anche al di fuori della postazione da gioco. Il microfono è dotato di un'asta in silicone molto flessibile che si adatta alla curvatura desiderata. Alla sua estremità si trova una capsula con dei piccoli fori su entrambi i lati: da una parte per catturare la nostra voce e dall'altra per campionare e rimuovere il rumore di fondo. Nella parte superiore invece, è presente un pratico LED che indica l'attivazione del microfono.
Esperienza d'uso
La nostra esperienza d'uso delle SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 è iniziata con una fase di configurazione molto semplice e intuitiva, nonostante qualche piccolo difetto costruttivo del dongle USB-C. Inserendolo nella porta USB-C frontale della PlayStation 5, impedisce infatti l'uso dell'altra porta USB-A per questioni di ingombro. In questo caso, il produttore avrebbe potuto fare di meglio, soprattutto considerando che si tratta di un dispositivo dedicato alle console PlayStation. A parte questa piccola imperfezione, le cuffie si connettono in modo impeccabile al dongle e ai dispositivi Bluetooth associati, seguendo la classica procedura di abbinamento. La copertura del segnale wireless è davvero molto buona, sia in termini di ampiezza che di stabilità. In generale, il prodotto si presta bene alla semplicità d'uso e alla natura plug-and-play.
Per quanto riguarda i comandi e le regolazioni disponibili sull'headset, invece, abbiamo trovato il dispositivo un po' carente a causa della mancanza di una regolazione del volume dedicata ai dispositivi Bluetooth. Manca anche un livello di personalizzazione maggiore per alcuni controlli, come ad esempio la seconda rotella per il monitoraggio della voce in cuffia che poteva essere utilizzata, per esempio, per bilanciare l'audio tra chat vocale e suono del gioco. Questa opzione è disponibile esclusivamente per il modello Xbox e non si capisce bene il perché.
Comfort
Una volta trovata la configurazione ottimale in termini di tensione dell'archetto elastico e altezza dei padiglioni, questo headset diventa uno dei dispositivi più comodi che abbiamo provato negli ultimi anni. SteelSeries è indubbiamente maestra in termini di vestibilità e comodità durante le lunghe sessioni di utilizzo. Abbiamo usato l'headset per otto ore in ufficio e per svariate ore di gioco la sera, senza provare alcun fastidio. Il calore generato si disperde facilmente grazie al materiale traspirante dei cuscinetti e la montatura degli occhiali viene "assorbita" dal materiale in memory foam. L'unico difetto è rappresentato dallo scarso isolamento passivo: i cuscinetti dei padiglioni infatti, lasciano passare i rumori esterni con facilità. Purtroppo pesa l'assenza di una tecnologia di riduzione del rumore attiva.
Software
SteelSeries ha investito molto anche nel software che regola questi dispositivi. È possibile scaricare una versione per PC e Mac e una per dispositivi mobile Android e iOS, entrambe con una pletora di opzioni e personalizzazioni. Le cuffie Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 sono in grado di salvare le impostazioni di equalizzazione nella memoria interna del dispositivo, rendendo l'utilizzo su console meno dipendente dal possesso di un computer. Ci sono però molte funzionalità disponibili esclusivamente tramite software, come la cancellazione attiva del rumore del microfono. L'app mobile offre un livello di personalizzazione leggermente inferiore, con la possibilità di scegliere tra 250 preset di equalizzazione diversi. Non mancano nemmeno altre impostazioni, come il bilanciamento dei volumi tra le due sorgenti sonore quando si risponde ad una chiamata dello smartphone, la gestione delle opzioni di spegnimento automatico per il risparmio energetico e l'equalizzazione doppia che distingue quella del dongle wireless da quella dei dispositivi connessi tramite Bluetooth.
Suono
Inizialmente il suono di queste SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 non ci ha affatto sorpresi. L'equalizzazione presente di default è una di quelle classiche già viste su molti headset da gaming con un'enfasi marcata sulle tonalità basse e qualche picco sporadico sulle frequenze più elevate. A risentirne sono senza dubbio le frequenze medie, il che rende il suono meno presente per quanto riguarda ad esempio la naturalezza delle voci.
Questa è una classica equalizzazione pensata principalmente per i videogiocatori che amano un suono potente e vibrante, adatto particolarmente a chi vuole ascoltare delle forti esplosioni e gli effetti sonori nei titoli d'azione, sacrificando però alcuni dettagli come i rumori dei passi dei nemici negli sparatutto competitivi. Anche nei giochi più immersivi come il sempreverde The Elder Scrolls IV: Skyrim dove la colonna sonora si mischia continuamente con i rumori ambientali e i dialoghi, queste cuffie non riescono a dare il massimo nella loro configurazione di default.
Utilizzando le cuffie per l'ascolto musicale si notano bene o male gli stessi pro e contro appena evidenziati. In particolare troviamo un suono piacevole per alcuni generi più spinti come il pop e l'elettronica, ma subentrano i problemi quando svariati strumenti musicali devono sovrapporsi in armonia. Nella visione di film e serie TV le abbiamo trovate piuttosto solide, soprattutto se siete amanti dei film d'azione. Nelle scene di dialogo si fa fatica a percepire il suono di numerose voci contemporaneamente e questo potrebbe dare fastidio in alcuni generi meno movimentati.
Come spesso accade, bisogna intervenire sull'equalizzazione per tirare fuori il massimo da questo prodotto. La possibilità di avere tra le mani un'equalizzazione parametrica accessibile via software consente un'elevato grado di personalizzazione, a patto che si abbiano le conoscenze necessarie per poterla applicare in maniera sensata. Solamente con gli opportuni aggiustamenti è possibile ridurre un po' l'incidenza dei bassi, dare il giusto spazio alle frequenze medie ed in generale far risplendere queste cuffie. A questo indirizzo potete scaricare direttamente l'equalizzazione creata da noi per importarla nel vostro software e successivamente salvarla sul dispositivo.
Microfono
Arriviamo infine alla nota dolente di questo prodotto: il microfono. In questa fascia di prezzo ci aspettavamo un dispositivo con un'ottima qualità sonora e una buona riduzione del rumore. Per quanto riguarda quest'ultima, il dispositivo è in grado di ridurre notevolmente i rumori esterni su PC, grazie al software dedicato. Purtroppo, la stessa efficienza non si ottiene se il dispositivo è connesso ad altri dispositivi, come le console da gioco. Inoltre, la voce campionata è solamente in linea (in certi casi anche inferiore) a quella delle Arctis Nova 5, che è un prodotto di categoria inferiore.
Andando a ritoccare l'equalizzazione o scegliendo uno degli svariati profili disponibili, è possibile ovviare leggermente al problema, ma il risultato di base è appena sufficiente. I vostri compagni di gioco sentiranno la vostra voce piatta e priva di profondità. Per la semplice comunicazione online questo fatto non crea particolari fastidi, ma ci aspettavamo decisamente di più da un prodotto di questa fascia di prezzo.
Autonomia
Siamo rimasti davvero soddisfatti dal risultato emerso dai nostri test in termini di autonomia. Il dispositivo ha superato senza problemi una settimana di utilizzo in ufficio, con svariate sessioni di gioco e di visione di film e serie TV. Il tutto con una singola carica che ha addirittura superato le 50 ore promesse dal produttore. Ci teniamo a sottolineare che circa la metà del tempo eravamo connessi con la duplice connettività wireless, che indubbiamente consuma più energia. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, si ottengono ben 6 ore di riproduzione con soli 15 minuti di ricarica. È possibile inoltre, utilizzare l'headset anche mentre è in carica, quindi non si dovrà mai aspettare per poterlo usare.
Conclusioni
Multiplayer.it
7.0
Le SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 sono cuffie da gaming con un design semplice e minimale che valorizza la comodità e la vestibilità del prodotto. Allo stesso tempo offrono un'eccellente qualità sonora, ma solo dopo aver effettuato manualmente delle regolazioni sull'equalizzazione. La duplice connettività wireless e la compatibilità pressoché universale con le console da gioco le rendono un dispositivo adatto a tutti, con un'ottima autonomia che soddisferà anche i giocatori più incalliti. Peccato solo per la qualità della voce campionata tramite il microfono, che risulta piatta e di qualità nettamente inferiore rispetto alle altre caratteristiche di questo prodotto. Il prezzo finale ci è sembrato leggermente elevato, soprattutto per via di un design non proprio premium, ma comunque in linea con le caratteristiche tecniche offerte.
PRO
- La duplice connettività wireless è ben gradita in un headset da gaming
- L'equalizzazione parametrica consente di tirare fuori il massimo sul fronte sonoro
- Il comfort di questo prodotto è di alto livello e supera gran parte della concorrenza
CONTRO
- La qualità della voce campionata dal microfono è mediocre
- Il design del prodotto non brilla particolarmente e i controlli sono poco curati
- Bisogna intervenire manualmente sul software per tirare fuori l'equalizzazione sonora migliore