SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2, la recensione di un headset da gaming con la duplice connessione wireless

Le SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 mirano a risolvere alcune criticità del modello precedente e, al contempo, introducono alcune funzionalità di personalizzazione già viste nei modelli di fascia inferiore. Al prezzo tutt'altro che indifferente di circa 200 euro , queste cuffie puntano ad offrire la massima compatibilità con le moderne macchine da gioco, grazie anche alla duplice connettività wireless simultanea, senza compromettere la qualità dei driver e del microfono. L'azienda sarà riuscita a racchiudere tutto questo in un prodotto che può ritagliarsi un posto tra i migliori headset in questa fascia di prezzo?

Qualche settimana fa abbiamo ricevuto le nuove cuffie da gaming SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2. Avendo avuto in passato esperienze più che positive con questo produttore, le nostre aspettative nei confronti di questo nuovo dispositivo di fascia alta non potevano che essere elevate.

Il microfono bidirezionale di queste cuffie può contare sulla cancellazione attiva del rumore per filtrare la voce e trasmetterla correttamente con una risposta in frequenza che va dai 100 Hz ai 7.000 Hz e un campionamento a 16 kHz a 8 bit. Per quanto riguarda la batteria, il produttore dichiara un' autonomia fino a 50 ore di riproduzione continua . Le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 supportano inoltre la ricarica rapida, grazie alla quale è possibile ottenere circa 6 ore di riproduzione con solo 15 minuti di ricarica.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività , è possibile collegare le cuffie tramite il classico dongle wireless da 2,4 GHz, con il modem Bluetooth 5.0 o con l'attacco jack da 3,5 mm per il collegamento cablato. Queste tecnologie consentono l'abbinamento a tutte le moderne macchine da gioco, dalle console PlayStation e Nintendo, ai PC fino ai dispositivi portatili. Non manca nemmeno il supporto agli smartphone, grazie al Bluetooth che funziona simultaneamente all'altro segnale wireless, consentendo la riproduzione di entrambe le sorgenti in cuffia.

Partiamo dall'hardware: le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 sono anzitutto un headset da gaming over-ear senza fili . Sotto la scocca dei padiglioni si nascondono dei driver magnetici da 40 mm in neodimio con un'impedenza di 36 ohm e una risposta in frequenza che spazia dai 20 Hz ai 22 kHz .

Design

Le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 presentano la classica struttura a doppio archetto delle cuffie SteelSeries. Si tratta di una soluzione che ci piace molto, in quanto rappresenta il giusto equilibrio tra comodità d'uso e robustezza del prodotto. L'archetto superiore è realizzato in alluminio, un materiale sufficientemente flessibile da non spezzarsi o rovinarsi nel tempo. Sulle due estremità è presente un meccanismo a scorrimento che consente di regolare l'altezza dei padiglioni.

Purtroppo, l'assenza di una resistenza maggiore a questo scorrimento impedisce all'headset di mantenere una configurazione fissa nel tempo e dovremo spesso regolarlo tra una sessione e l'altra.

Il secondo archetto è una fascia elastica regolabile in tensione con dei fori posti alle estremità. La grande flessibilità della fascia elastica maschera egregiamente i 325 grammi di peso dell'headset, garantendo un'elevata indossabilità.

All'interno della confezione troverete anche una pratica prolunga USB-A USB-C, oltre al cavo jack da 3,5 millimetri, il cavo di ricarica ed il classico dongle USB-C

L'headset non grida certo al miracolo in termini di design e materiali utilizzati. L'intero prodotto è costituito da alluminio, materiali plastici opachi e materiale sintetico. In questa fascia di prezzo, abbiamo visto prodotti decisamente migliori. Nonostante ciò, le Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 hanno un'identità ben definita. Si tratta di un prodotto semplice e minimale, orientato più alla comodità d'uso e alla leggerezza che a un design accattivante, tipico degli headset da gaming più spinti.

I due padiglioni possono essere ruotati di 90 gradi per poter appoggiare l'headset sulla scrivania o sul petto, mentre lo si tiene appeso al collo. La superficie interna che separa le orecchie dai driver è leggermente inclinata per garantire uno spazio sufficiente a ospitare i lobi. Nonostante il foro centrale dei padiglioni non sia molto ampio, non abbiamo riscontrato particolari fastidi nell'indossarle.

Il design delle SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 è pulito, semplice e minimale con un mix di materiali plastici ed alluminio tutt'altro che vistosi

I cuscinetti sono imbottiti con un buon materiale in memory foam che consente un'ottima adattabilità al cranio e alla montatura degli occhiali, se indossati. Il rivestimento è realizzato in un materiale sintetico molto traspirante che assicura una buona diffusione del calore anche durante sessioni di utilizzo prolungate. Come al solito però, questo elemento ha un'altra faccia della medaglia, rappresentata da un isolamento passivo scarso. La superficie esterna dei padiglioni è realizzata su due livelli di altezza, con una parte rotonda in cui è presente il logo del marchio. Questa superficie è in realtà rimovibile tramite un meccanismo magnetico e può essere sostituita con delle superfici vendute separatamente sul sito del produttore, consentendo così un livello di personalizzazione maggiore.

SteelSeries ha anche implementato una vasta gamma di comandi e controlli direttamente sull'headset. Sul padiglione destro si trova una rotella per regolare il monitoraggio della voce in cuffia, mentre un po' più in alto si trovano i pulsanti per l'accensione e l'accoppiamento del Bluetooth. Sul padiglione opposto invece, è presente una classica rotella del volume che presenta una scarsa resistenza al movimento e, in generale, è molto sensibile alla rotazione. Basta un lieve spostamento per aumentare notevolmente il volume complessivo dell'headset. Accanto a questa rotella è stato posizionato un tasto per l'attivazione del microfono che risulta un po' difficile da raggiungere con le dita.

Il microfono delle SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 si ritrae in maniera pratica nella scocca del padiglione per scomparire del tutto

Infine, sempre sul padiglione destro, è presente un microfono che si ritrae direttamente nella scocca scomparendo del tutto quando non viene utilizzato. Ciò trasforma questo headset da gaming in tradizionali cuffie wireless che non stonano affatto anche al di fuori della postazione da gioco. Il microfono è dotato di un'asta in silicone molto flessibile che si adatta alla curvatura desiderata. Alla sua estremità si trova una capsula con dei piccoli fori su entrambi i lati: da una parte per catturare la nostra voce e dall'altra per campionare e rimuovere il rumore di fondo. Nella parte superiore invece, è presente un pratico LED che indica l'attivazione del microfono.