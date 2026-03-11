Rick e Morty Stagione 9: data di debutto e prime immagini

Adult Swim negli ultimi anni ha continuato a godere del successo di Rick e Morty e ora vuole fare lo stesso con la Stagione 9, che ha una data di debutto: 24 maggio. Sarà disponibile in 170 nazioni in oltre 42 lingue e il giorno successivo sarà possibile acquistarla in formato digitale.
La data di disponibilità in streaming negli USA è il 31 agosto, invece.
Il commento del presidente di Adult Swim
"So che è il mio lavoro dire che questo show continua a superare se stesso, ma a essere onesti è proprio così", ha dichiarato il presidente di Adult Swim Michael Ouweleen a proposito della stagione 9 di Rick and Morty.
"È quasi spaventoso quello che il team di questo show sta facendo stagione dopo stagione - riversando una quantità assurda di talento e genialità in questi episodi. Fin dal primo fotogramma, vedrete una fantastica follia con alcune delle migliori scritture dei personaggi mai realizzate. Ripeto, è il mio lavoro dirlo, ma è anche la verità".
Ricordiamo che Rick e Morty è arrivato sui piccoli schermi per la prima volta nel 2013 e le prime quattro stagioni sono state pubblicate con una certa lentezza. Dalla quinta stagione del 2021, però, il ritmo è aumentato e nel 2026 siamo alla nona stagione. Ricordiamo inoltre che Rick e Morty è già stato confermato per molte stagioni.
Per quanto riguarda le immagini poco sopra: "Rick and Morty è tornato, baby!" dice una descrizione ufficiale. "La nona stagione è fatta tutta di bombe certificate. Niente robaccia da IA! Solo robaccia biologica di prima scelta, creata da veri esseri umani con veri tratti umani come peli sulla schiena e cisti. Per favore guardatela, o avremo trascurato le nostre famiglie per niente."