Rick e Morty Stagione 9: data di debutto e prime immagini

Adult Swim negli ultimi anni ha continuato a godere del successo di Rick e Morty e ora vuole fare lo stesso con la Stagione 9, che ha una data di debutto: 24 maggio. Sarà disponibile in 170 nazioni in oltre 42 lingue e il giorno successivo sarà possibile acquistarla in formato digitale.

La data di disponibilità in streaming negli USA è il 31 agosto, invece.