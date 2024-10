I fan attendono Rick e Morty 8, ma Adult Swim ha già rinnovato la serie per svariate stagioni: le novità

Nel caso non ve lo ricordate, i fan sono in attesa dell'ottava stagione di Rick e Morty, quindi in pratica la compagnia di produzione ha già assicurato cinque intere stagioni.

I dettagli sul rinnovo di Rick e Morty

L'annuncio è arrivato durante il New York Comic Con, il team di Rick e Morty ha presentato la stagione 8 - che si trova ora in fase di animazione avanzata - e non è difficile immaginare che anche la stagione 9 sia vicina alla produzione. Il team ha rivelato che anche la stagione 10 è in fase di scrittura finale, il che significa che la stagione 11 inizierà i lavori probabilmente nel 2025 e la stagione 12 non molto tempo dopo.

Rick pronto al combattimento

Con 12 stagioni, la serie di Rick e Morty dovrebbe superare i 120 episodi e quindi sarà la più lunga serie animata originale di Adult Swim, battendo altri classici animati di lunga durata come Aqua Teen Hunger Force, Space Ghost Coast to Coast e Squidbillies.

In Italia, Rick e Morty è visibile tramite Netflix. Racconta le avventure di Morty, un teenager sfigato e pauroso, e del nonno scienziato passo Rick. I due viaggiano attraverso altre dimensioni e raggiungono pianeti alieni, portando caos.

Diteci, avete seguito tutte le stagioni di Rick e Morty? Vi interessa proseguire oppure oramai non vi colpisce più di tanto?

Parlando sempre di serie animate, ricordiamo che sta andando in onda Dragon Ball Daima.