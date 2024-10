L'introduzione e la chiusura di Dragon Ball Daima contengono dei tributi al compianto Akira Toriyama

Con l'arrivo di Dragon Ball Daima i fan hanno iniziato a esaminare da cima a fondo ogni singolo fotogramma, scoprendo un tributo nascosto ad Akira Toriyama nell'introduzione e uno non troppo nascosto nella sequenza di chiusura. In realtà anche il primo non è poi così nascosto, ma si perde nella traduzione nelle lingue occidentali, quindi vale la pena di spiegarlo.

Come ricorderete, Toriyama è morto la scorsa primavera, nello sconcerto generale. Del resto era l'autore di una delle serie giapponesi più durature e amate di tutti i tempi, quindi è normale che il suo trapasso abbia causato una certa sensazione.