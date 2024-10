L'Atari 50 Celebration e tanti classici di Atari in versione Recharged fanno parte del nuovo Humble Bundle

Humble Bundle ha lanciato l'Atari Recharged Retro Revival Game Bundle, che comprende la raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration e tanti classici della compagnia in edizione Recharged, ossia modernizzati nella grafica e nel gameplay. In totale si parla di 13 prodotti, che possono essere acquistati per meno di 20 euro.

Considerate che come sempre l'Humble Bundle dà accesso alle chiavi Steam dei giochi acquistati. Inoltre, parte della vostra offerta andrà in beneficenza, in questo caso all'associazione no profit Take This, che si occupa di problemi mentali nella comunità videoludica.