Atari 50: The Anniversary Celebration si aggiorna con nuovi giochi e contenuti, disponibili da oggi

Atari ha pubblicato il primo DLC di Atari 50: The Anniversary Celebration, documentario sulla sua storia realizzato da Digital Eclipse che comprende anche una vasta selezione di giochi provenienti dal passato della compagnia. Il DLC si chiama "The Wider World of Atari", costa 7,79 euro e aggiunge un totale di 19 nuovi giochi, inclusi classici come Berzerk e Atari Football.

Viene inoltre introdotta una nuova linea temporale, con otto segmenti video che raccontano la storia di Al Alcorn sulla creazione di Breakout, mostrano la ricerca di prototipi rarissimi e mostrano il lavoro dell'artista Evelyn Seto, che ha contribuito a creare il famoso logo Atari Fuji. Tra le altre novità spiccano l'introduzione dell'editor per Neo Breakout e la risoluzione di alcuni bug residui.