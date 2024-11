C'è la prima console war nella seconda parte dell’espansione di Atari 50: The Anniversary Celebration

Lo studio di sviluppo Digital Eclipse e l'editore Atari hanno pubblicato Atari 50: The First Console War , la seconda parte dell'espansione scaricabile di Atari 50: The Anniversary Celebration , il documentario sotto forma di videogioco dedicato alla storica compagnia che ha fondato l'industria dei videogiochi negli anni '70 del secolo scorso.

Tutti i nuovi contenuti

Sono stati aggiunti anche diciannove giochi, tra i quali diversi prototipi di M Network (Marchio di Mattel per pubblicare giochi su Atari VCS, PC e Apple II), che rendono la raccolta ancora più interessante. Sì, il rivale più agguerrito di Atari, almeno sulla carta, pubblicava giochi sulle console di Atari stessa, oltre che su altri sistemi non direttamente concorrenti. Un po' come sta avvenendo anche oggi per alcuni produttori hardware.

Vediamo l'elenco dei giochi inclusi nel pacchetto:

Air Raiders - 2600 M Network

Antbear - 2600 M Network (non pubblicato, basato su di una proprietà intellettuale di Stern)

Armor Ambush - 2600 M Network

Astroblast - 2600 M Network

Frogs & Flies - 2600 M Network

International Soccer - 2600 M Network

Dark Cavern - 2600 M Network

Star Strike - 2600 M Network

Super Challenge Baseball - 2600 M Network

Super Challenge Football - 2600 M Network

Swordfight - 2600 M Network (raro, non pubblicato)

Sea Battle - 2600 M Network (raro, non pubblicato)

Tower of Mystery (prototipo non pubblicato, recuperato di recente)

Video Pinball - 2600

Basketball - 2600

Hardball - Atari 8-bit (XE)

Final Legacy (prototype) - 5200

Xari Arena - Atari 8-bit

Desert Falcon - 7800

La nuova linea temporale

Tra i contenuti della nuova linea temporale, spiccano le interviste con la programmatrice di M Network Jane Terjung, con David Crane (uno dei fondatori di Activision, ex Atari), con Garry Kitchen (sempre di Activision), con il programmatore homebrew Dennis Debro e con gli storici Leonard Herman e Mike Mika. Insomma, sembra davvero un'aggiunta interessantissima, a quella che vi abbiamo già raccontato essere un'opera imperdibile nella recensione di Atari 50: The Anniversary Celebration.