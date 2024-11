Spuntate informazioni su The Witcher 4 dal curriculum di un attore

Le informazioni sono state individuate sulla pagina Spotlight di Lampert , su cui si parla esplicitamente di The Witcher 4: Polaris di CD Projekt Red . Viene anche indicato il 2025 come anno d'uscita , che comunque va presa semplicemente come una finestra di lancio indicativa, visto che non ci sono conferme in merito.

Polaris si avvicina

Va detto che recentemente una fuga di notizie dovuta a GOG, il negozio di CD Projekt Red, riportava sempre il 2025 come anno di uscita. C'è sempre la possibilità che, dopo il lancio disastroso di Cyberpunk 2077, preceduto da un'infinità di polemiche a ogni annuncio di rinvio, lo studio polacco abbia deciso di mostrare qualcosa di The Witcher 4 solo quando avrà la certezza di poterlo lanciare davvero nei tempi stabiliti. Specifichiamo che anche questa è soltanto un'ipotesi e che, per ora, non ci sono conferme in merito.

La pagina di Lampert

Il profilo di Lampert su Spotlight svela anche un altro dettaglio, ossia che la sua interpretazione di Branko è stata diretta da Kate Saxon, una regista che ha già lavorato in passato con CD Projekt Red a The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077, come riportato su Mobygames. Ha diretto il doppiaggio di tutti i giochi citati, anche se a livelli differenti.

Per il resto del gioco non si sa ancora niente. CD Projekt Red lo ha annunciato (o non annunciato) con un teaser anni fa, probabilmente per attirare sviluppatori nello studio dopo la debacle Cyberpunk 2077, ma per ora non si hanno informazioni certe in merito.