Google lancia Vids, l'app che permette di creare presentazioni video con la IA di Gemini

Un sistema facile da usare

Basta inserire un prompt - come "crea una panoramica delle tendenze di vendita per Gen Z" - e l'app provvede ad assemblare un video, aggiungendo immagini di stock, doppiaggi, e testi senza necessità di intervento manuale. L'app è progettata per agevolare attività come la produzione di video tutorial, guide di supporto clienti, aggiornamenti interni e riepiloghi di riunioni.

Tra le caratteristiche principali dell'app c'è la funzione "Help me create," che consente di inserire rapidamente contenuti come documenti, diapositive e registrazioni nella timeline del video. Per i team di lavoro, questa soluzione potrebbe significare un risparmio notevole in termini di tempo e risorse, poiché riduce drasticamente i tempi necessari per la realizzazione di video di qualità professionale. Grazie all'integrazione di un'intelligenza artificiale avanzata, Vids può generare script, aggiungere musica o audio in sottofondo, e anche creare voci narranti automatizzate per evitare l'uso di registrazioni vocali.