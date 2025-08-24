Le versioni Xbox Series X|S di Black Myth: Wukong a confronto con PS5 e PS5 Pro in un video

Con il lancio di Black Myth: Wukong su Xbox Series X e Series S, l'action RPG sviluppato da Game Science è tornato sotto la lente d'ingrandimento di ElAnalistaDeBits, che ha analizzato le prestazioni del titolo sulle console Microsoft, mettendole a confronto con le versioni PS5 e PS5 Pro.

Come sulle console PlayStation, anche le versioni Xbox Series X e S offrono tre preset grafici: