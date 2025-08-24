Le versioni Xbox Series X|S di Black Myth: Wukong a confronto con PS5 e PS5 Pro in un video

Con il lancio di Black Myth: Wukong su Xbox Series X e Series S, l'action RPG sviluppato da Game Science è tornato sotto la lente d'ingrandimento di ElAnalistaDeBits, che ha analizzato le prestazioni del titolo sulle console Microsoft, mettendole a confronto con le versioni PS5 e PS5 Pro.
Come sulle console PlayStation, anche le versioni Xbox Series X e S offrono tre preset grafici:
- Quality: target a 30 fps, con risoluzione dinamica tra 720p e 1080p su Series S, e 1620p upscalati da una media di 1080p su Series X.
- Balanced: target a 45 fps (ridotti a 40 fps su schermi con refresh rate di 120Hz o superiore), con risoluzione dinamica tra 720p e 1080p su Series S, e 1440p ricostruiti dai 1080p su Series X.
- Performance: target a 60 fps, con risoluzione dinamica tra 552p e 720p su Series S, e 1080p dinamici su Series X.
Il confronto con PS5 e PS5 Pro
Secondo l'analisi di ElAnalistaDeBits, la versione Xbox Series X raggiunge una risoluzione media superiore rispetto a PS5 in modalità Performance, ma questo vantaggio comporta compromessi evidenti nella qualità delle ombre e dell'illuminazione globale. Series S, invece, mostra tagli più marcati in tutte le impostazioni grafiche, con limitazioni particolarmente visibili nella distanza di rendering, nelle ombre, nella luminosità e nella vegetazione.
Tra tutte le piattaforme, solo PS5 e PS5 Pro riescono a mantenere una qualità grafica soddisfacente in modalità prestazioni. Per il tech enthusiast, la versione Series X avrebbe giovato da un'ottimizzazione migliore per la modalità prestazioni. Detto ciò, la stessa console presenta una draw distance maggiore per la vegetazione e alcune texture di qualità superiore rispetto a quelle visibili su PS5 e PS5 Pro.
Ad eccezione di PS5 Pro, su tutte le console il framerate presenta delle irregolarità, più marcate sulle versioni verdecrociate, ma le performance sono generalmente accettabili. In particolare, ElAnalistaDeBits consiglia il preset bilanciato a 40 fps usando uno schermo con frequenza di aggiornamento a 120Hz o superiore, in quanto è l'opzione che garantisce la maggiore stabilità del framerate.