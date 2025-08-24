Il cosplay di Asuna da Sword Art Online di macht.nyx interpreta perfettamente la regina delle fate

Sword Art Online continua a essere, anche dopo tanti anni, una fonte inesauribile di ispirazione per i cosplayer di ogni angolo del pianeta, grazie alla sua galleria di personaggi affascinanti e ben caratterizzati. Tra questi, Asuna Yuuki rimane una delle figure più amate e interpretate, e oggi la ritroviamo protagonista grazie al suggestivo cosplay firmato da macht.nyx.

Asuna è un personaggio iconico che non ha bisogno di molte introduzioni. Presente in quasi tutti gli archi narrativi della serie, è sempre al fianco del protagonista Kirito. Nel corso della storia, Asuna ha utilizzato più di un avatar virtuale differente, a seconda del gioco online e della situazione. Suo malgrado nell'arco narrativo di Alfheim Online a causa di un complotto si trova intrappolata nel corpo di Titania, la regina delle fate, senza possibilità di tornare al mondo reale.