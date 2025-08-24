Il cosplay di Asuna da Sword Art Online di macht.nyx interpreta perfettamente la regina delle fate

Sword Art Online continua a essere, anche dopo tanti anni, una fonte inesauribile di ispirazione per i cosplayer di ogni angolo del pianeta, grazie alla sua galleria di personaggi affascinanti e ben caratterizzati. Tra questi, Asuna Yuuki rimane una delle figure più amate e interpretate, e oggi la ritroviamo protagonista grazie al suggestivo cosplay firmato da macht.nyx.
Asuna è un personaggio iconico che non ha bisogno di molte introduzioni. Presente in quasi tutti gli archi narrativi della serie, è sempre al fianco del protagonista Kirito. Nel corso della storia, Asuna ha utilizzato più di un avatar virtuale differente, a seconda del gioco online e della situazione. Suo malgrado nell'arco narrativo di Alfheim Online a causa di un complotto si trova intrappolata nel corpo di Titania, la regina delle fate, senza possibilità di tornare al mondo reale.
Titania prende vita nel cosplay di macht.nyx
Il cosplay realizzato da macht.nyx dà vita a una versione specifica di Asuna, riprodotta con grande attenzione ai dettagli e una notevole fedeltà all'originale. Basta dare uno sguardo alle foto per apprezzare la cura con cui ogni elemento è stato ricreato: dall'inconfondibile abito bianco e rosso, riprodotto con precisione, fino alla parrucca e alle orecchie da elfa che contraddistinguono questa particolare incarnazione del personaggio.
