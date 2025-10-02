0

Il cosplay di Mileena da Mortal Kombat firmato Kalinka Fox è letale

Kalinka Fox ha vestito nuovamente i panni di Mileena, l'iconica guerriera vestita di viola della serie Mortal Kombat, e il risultato finale è letale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/10/2025
Mileena in un artwork di Mortal Kombat 11

Kalinka Fox ha pubblicato di nuovo il suo cosplay di Mileena da Mortal Kombat: complici le lenti a contatto colorate, il costume particolarmente aggressivo e la coppia di sai, il risultato finale sembra davvero letale.

L'iconica combattente ha fatto il proprio debutto nell'ormai lontano 1993, all'interno del roster di Mortal Kombat 2: sorellastra di Kitana, Mileena è il risultato di un esperimento genetico di Shao Kahn volto alla creazione dell'assassina definitiva.

Dietro la sua apparente bellezza, Mileena nasconde un segreto: una volta calata la maschera, la ragazza rivela una bocca piena di zanne affilate, frutto dell'incrocio che ha portato alla sua nascita: un aspetto che nel cosplay di Kalinka Fox, tuttavia, non ritroviamo.

Un immaginario consolidato

Mortal Kombat 1 ha venduto oltre 6,2 milioni di copie, a dimostrazione di come la serie di picchiaduro targata NetherRealm Studios continui a godere di una grande popolarità presso l'ampio pubblico degli appassionati.

Personaggi come Mileena sono dunque entrati nell'immaginario collettivo, ispirando anche tantissimi cosplayer: lo dimostrano le interpretazioni di Sonya Blade da Tniwe, Kitana da Lada Lyumos o Mileena da Vkryp.

#Cosplay
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il cosplay di Mileena da Mortal Kombat firmato Kalinka Fox è letale